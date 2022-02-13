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Что делать, если автомобиль долго стоял без движения: советы автолюбителям

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Несколько простых советов, которые позволят избежать поломок
Несколько простых советов, которые позволят избежать поломок

Что проверить перед возвращением автомобиля в эксплуатацию после длительной стоянки.

Период гололедов и снегопадов подходит к концу, а в Украину постепенно приходит весна. Многие автолюбители, которые оставляли свою машину на "зимовку" в гаражах, теперь задаются вопросом о том, что же необходимо проверить прежде чем вновь выкатить "железного коня" на дорогу.

Издание АвтоПортал напомнило, что происходит с автомобилем, который долго не эксплуатировали, и на что стоит обратить внимание.

Там сразу отметили, что если транспортное средство простояло 3-4 месяца в гараже, то это никак не скажется на его состоянии, разве что стоит проверить не сел ли аккумулятор.

Однако в случае, если авто простояло без движения год и более, то ему стоит уделить побольше внимания.

Масло

Существующие масла имеют срок годности, который указан на упаковке, а потому до его истечения думать о них не стоит. Однако это не касается масла, которое уже залито в двигатель и было в эксплуатации.

Это связано с тем, что в маслах есть много присадок, которые могут вступать в реакцию между собой и с элементами трансмиссии или двигателя, что может привести к их "расслаиванию". При ежедневной эксплуатации оно постоянно взбалтывается и перемешивается, однако при длительном простое этого не случается. Поэтому перед выходом из "спячки" масло стоит проверить и при необходимости заменить.

Бензин

Бывалые водители рекомендуют перед тем, как поставить автомобиль на длительную стоянку, залить не менее 3/4 бака качественного топлива. Это не позволит появиться конденсату на стенках. Бензин же не теряет своих свойств в течение 1,5-2 лет, а дизтопливо годно в течение 1-1,5 года. Если авто стояло дольше, то топливо стоит заменить.

Аккумулятор

Батареи имеют свойство разряжаться, правда происходит это медленно. Простой в месяц другой никак не скажется на нем, но вот при более длительных сроках, аккумулятор стоит все же проверить.

Уплотнительные резинки и сальники

Смазочные материалы при длительном простое стекают в поддон, что может привести к высыханию сальников, а это чревато потерей их эластичности и появлением трещин. Так что если речь идет об автомобиле, который простоял многие годы в гараже, то их замены не избежать.

Шланги и бензопроводы

Если транспортное средство стояло 4-5 лет, то есть вероятность, что резина из которой сделаны шланги потеряла свою эластичность и растрескалась. Даже если трещин визуально не видно, их стоит поменять на новые во избежание разрывов.

Тормозная жидкость

Само вещество имеет свойство накапливать влагу, которая может закипеть во время эксплуатации. Образование пара в тормозной системе может привести к потере тормозов. Жидкость советуют менять раз в два года, однако после длительного простоя ее тоже рекомендуют заменить в целях безопасности.

Уплотнительные резинки окон и дверей

Если вы присматриваете за авто, пока оно стоит, то рекомендуется хотя бы раз в год смазывать их силиконом. В противном случае заменить их не так сложно.

Электропроводка

Хоть сама по себе проводка не приходит в негодность с годами, но иногда она может пострадать от крыс или мышей, которые не брезгуют изоляцией, когда хотят что-то пожевать.

Тормозные диски и колодки

Эти узлы имеют свойство покрываться ржавчиной при длительном простое. Рекомендуется перед введением авто в эксплуатацию сделать небольшую поездку на низкой скорости с притормаживанием. Так колодки очистятся от ржавчины, однако при долгосрочном хранении бывают случаи отслоения накладок от основы. В таком случае их стоит заменить.

Как известно скрип тормозов может изрядно напрягать водителя, впрочем, не всегда это может свидетельствовать о поломке. В каких случаях не стоит беспокоиться, читайте в материале по этой ссылке.

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