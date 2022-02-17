Как проверить пробег б/у автомобиля: пять простых советов

Нужно быть внимательным, чтобы не попасться "нечистым на руку" продавцам

Украинцы нередко предпочитают купить подержанный, а не новый автомобиль. Это экономически выгоднее, но таит под собой некоторые подводные камни. Среди них — и вероятность "скрученного" пробега машины.

На портале "Авто-Риа" дали несколько советов автомобилистам, как проверить можно проверить реальные показатели, пишет "Телеграф".

Сразу отметим, что большинство добросовестных продавцов указывают пробег авто непосредственно в объявлении о продаже. При личном осмотре без дополнительной техники установить правдивость цифр не удастся. При этом есть несколько визуальных подсказок, которые могут подтвердить "скрутку".

Вид салона

Больше внимания уделяйте педалям, ручкам кузова и приборной панели. Именно их чаще всего касаются в автомобиле, так что их внешний износ может подсказать, насколько "свежа" предлагаемая вам машина. Если же при проверке эти детали не внушают вам доверия, то и реальный пробег может быть куда больше

Тип одометра

Одометром называется устройство, которое и фиксирует количество "км", которые преодолела "железная лошадка". Если подобный счетчик имеет приводящие тросики или является электронным, их показатели можно искусственно изменить. Однако если экран одометра является жидкокристаллическим, попытка его "хакнуть" является практически невозможной и весьма затратной. Авто со вторым типом счетчиков расстояния являются более подходящими для покупки, если опасаетесь "скрутки" пробега.

Расположение цифр

Внимательно вглядитесь в одометр при осмотре автомобиля. Часто, если показания "скручивали", несколько цифр могут быть расположены криво касаемо друг друга.

Привлечение техники

Такая возможность есть не у всех покупателей, но если она подвернется — обязательно используйте. Во время осмотра на ремонтном стенде можно понять, вмешивались ли в показания одометра.

Состояние ремня ГРМ

Водители знают, что ремень газораспределительного механизма следует менять после каждой сотни тысяч километров пробега. Если такая деталь под капотом окажется абсолютно новой, а цифры одометра подозрительно малы, возможно, вас пытаются одурачить. К слову, специалисты предупреждают, что и пробег около 100 000 км в совокупности с "убитым" ремнем" тоже является признаком лукавства — такое авто могло "накатать" расстояние минимум в два раза больше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на какие особенности транспортного средства нужно обратить внимание покупателям, которые выбирают подержанный автомобиль.