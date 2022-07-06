Що говорить тобі твоє авто: як розпізнати звуки різних поломок

Діагностувати несправність по звуку можна без допопмоги спеціаліста

Кожного дня, провівши діагностику перед поїздкою, вмикаючи двигун ви чуєте один і той самий звук. Якщо одного ранку ви почули якісь нові ноти у мелодії вашого авто, краще не ігнорувати цей сигнал та прислухатися. Це зекономить вам не тільки час, а й гроші.

Як звучать ті чи інші несправності розказує auto.bigmir

Нові незвичні або нехарактерні звуки можуть вказувати на поломку у самому двигуні або ж окремих системах таких як трансмісія, ходова частина, кермове керування, гальмо, амортизатор, вихлопна система.

Як провести діагностику по звуку:

Свист відразу після запуску двигуна і різкого натискання на газ. Скоріш за все це говорить про знос ременя генератора. Його потрібно затягнути або замінити на новий.

Обрив ременя газорозподільчого механізму супроводжується гучним металевим звуком удару. Потрібно негайно заглушити автомобіль.

Гуркіт на холостому ходу говорить про несправність помпи – її потрібно замінити.

Якщо від коробки передач на холостому ходу чути гул – зношений підшипник вала або шестерінки.

Шум або скрегіт при натисканні на педаль зчеплення і звук зникає, якщо її відпустити, то швидше за все з ладу вийшов вижимний підшипник.

Нерівномірний знос гуми на шинах говорить про те, що потрібно перевірити розвал-сходження.

Скрипи при їзді по купинах або нерівній дорозі говорять про зношеність кульових опор.

Чути клацання при повороті керма — несправні шарніри рівних кутових швидкостей.

Гул при збільшенні швидкості – несправні підшипники півосей.

Гул з-під коліс при русі – знос ступирних підшипників.

Стукіт при обертанні керма на нерівній дорозі означає знос кермових тяг.

Свист нових гальмівних колодок, який триває понад тиждень — говорить про їхній брак.

Скрип старі колодки — їх пора замінити та перевірити гальмівні диски.

Стукіт і поскрипування амортизаторів на нерівній дорозі говорять про їх знос або витікання масла.

Якщо ваша машина почала гарчати як гоночна — проблеми з вихлопною трубою.

Якщо ваша вихлопна труба починає "стріляти" — глушник треба терміново міняти.

Така діагностика допоможе вам зекономити кошти на СТО. Адже якщо ви одразу вкажете, яка саме послуга з ремонту вам потрібна, то вам не доведеться платити за повну діагностику.