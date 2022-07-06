Що говорить тобі твоє авто: як розпізнати звуки різних поломок
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Діагностувати несправність по звуку можна без допопмоги спеціаліста
Кожного дня, провівши діагностику перед поїздкою, вмикаючи двигун ви чуєте один і той самий звук. Якщо одного ранку ви почули якісь нові ноти у мелодії вашого авто, краще не ігнорувати цей сигнал та прислухатися. Це зекономить вам не тільки час, а й гроші.
Як звучать ті чи інші несправності розказує auto.bigmir
Нові незвичні або нехарактерні звуки можуть вказувати на поломку у самому двигуні або ж окремих системах таких як трансмісія, ходова частина, кермове керування, гальмо, амортизатор, вихлопна система.
Як провести діагностику по звуку:
- Свист відразу після запуску двигуна і різкого натискання на газ. Скоріш за все це говорить про знос ременя генератора. Його потрібно затягнути або замінити на новий.
- Обрив ременя газорозподільчого механізму супроводжується гучним металевим звуком удару. Потрібно негайно заглушити автомобіль.
- Гуркіт на холостому ходу говорить про несправність помпи – її потрібно замінити.
- Якщо від коробки передач на холостому ходу чути гул – зношений підшипник вала або шестерінки.
- Шум або скрегіт при натисканні на педаль зчеплення і звук зникає, якщо її відпустити, то швидше за все з ладу вийшов вижимний підшипник.
- Нерівномірний знос гуми на шинах говорить про те, що потрібно перевірити розвал-сходження.
- Скрипи при їзді по купинах або нерівній дорозі говорять про зношеність кульових опор.
- Чути клацання при повороті керма — несправні шарніри рівних кутових швидкостей.
- Гул при збільшенні швидкості – несправні підшипники півосей.
- Гул з-під коліс при русі – знос ступирних підшипників.
- Стукіт при обертанні керма на нерівній дорозі означає знос кермових тяг.
- Свист нових гальмівних колодок, який триває понад тиждень — говорить про їхній брак.
- Скрип старі колодки — їх пора замінити та перевірити гальмівні диски.
- Стукіт і поскрипування амортизаторів на нерівній дорозі говорять про їх знос або витікання масла.
- Якщо ваша машина почала гарчати як гоночна — проблеми з вихлопною трубою.
- Якщо ваша вихлопна труба починає "стріляти" — глушник треба терміново міняти.
Така діагностика допоможе вам зекономити кошти на СТО. Адже якщо ви одразу вкажете, яка саме послуга з ремонту вам потрібна, то вам не доведеться платити за повну діагностику.