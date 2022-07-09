Чи варто змінювати тиск в колесах машин в умовах спеки: відповідь експерта

Правильні показники тиску завжди можна знайти на кузові чи в салоні авто

У літню спеку важливо не тільки правильно охолоджувати салон авто чи мити машину. Тиск у шинах – нюанс, який впливає на безпеку руху, і він залежить від сезону. Взимку за умови низьких температур повітря дещо стискається і тиск падає, а в спеку, відповідно, розширюється і сильніше тисне на шину.

Як пише видання Automotolife, хоча сезонні коливання тиску в цілому і не можна назвати значними, все ж стежити за цим показником необхідно. Наприклад, правильно накачані шини забезпечують коротший гальмівний шлях, шо вкрай суттєво в умовах зимової ожеледиці. Тому в холодну пору року шини рекомендують тримати трошки недокачаними.

Влітку ж, коли спека, навпаки – необхідно підтримувати той тиск, який рекомендує виробник автомобіля. Цю інформацію можна знайти, наприклад, на внутрішній частині водійської двері, у бардачку, на люку бензобака чи на стійці кузова біля водійської двері. Безумовно, усі необідні цифри можна знайти у технічній документації на автомобіль.

Загалом нормальний тиск у шинах залежить від їхнього радіусу. Середні показники в залежності від цього можна знайти у табличці.

Фахівці закликають не перевіряти тиск у шинах дідівським методом через постукування ногою по колесу. Для точних вимірювань давно існують зручні манометри. Робити виміри при цьому найкраще перед поїзкою, коли шини "холодні", так цифри будуть найбільш точними.

Нагадаємо, експерти також поставили крапку у питанні, треба чи не треба прогрівати автомобіль перед поїздкою влітку.