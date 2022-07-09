Следует ли изменять давление в колесах машин в условиях жары: ответ эксперта

Правильные показатели давления всегда можно найти на кузове или в салоне авто

В летнюю жару важно не только правильно охлаждать салон авто или мыть машину. Давление в шинах – нюанс, который влияет на безопасность движения и зависит от сезона. Зимой при низких температурах воздух несколько сжимается и давление падает, а в жару, соответственно, расширяется и сильнее давит на шину.

Как пишет издание Automotolife, хотя сезонные колебания давления в целом и нельзя назвать значительными, все же следить за этим показателем необходимо. Например, правильно накачанные шины обеспечивают более короткий тормозной путь, что крайне существенно в условиях зимней гололедицы. Поэтому в холодное время года шины рекомендуют держать немного недокачанными.

Летом же, когда жара, наоборот – необходимо поддерживать давление, которое рекомендует производитель автомобиля. Эту информацию можно найти, например, на внутренней части водительской двери, в бардачке, на люке бензобака или на стойке кузова у водительской двери. Безусловно, все необходимые цифры можно найти в технической документации на автомобиль.

В общем, нормальное давление в шинах зависит от их радиуса. Средние характеристики в зависимости от этого можно найти в табличке.

Специалисты призывают не проверять давление в шинах дедовским методом через постукивание ногой по колесу. Для чётких измерений давно существуют удобные манометры. Делать замеры при этом лучше перед поездкой, когда шины "холодные", так цифры будут наиболее точными.

Напомним, эксперты также поставили точку в вопросе, нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой летом.