Їзда в авто буде комфортною: що робити автомобілісту у спеку

Спека впливає як на водія, так і на його пасажирів

У спекотне літо важливо не тільки правильно охолоджувати салон авто і мити машину — спека смертельно небезпечна для любителів автошляхів.

Відомо, що в розігрітому салоні автомобіля водії швидше втомлюються, їхня пильність притуплюється, тому зростає небезпека виникнення дорожньо-транспортних пригод. Згідно з дослідженнями вчених, пише autocentr, у спекотний період кількість аварій зростає.

Для того, щоб їзда на машині в спеку була найбільш комфортною, необхідно знати про деякі прості правила:

Паркувати автомобіль у спеку слід у тіні. Якщо такої можливості немає, краще закрити лобове скло зсередини спеціальним екраном, а панель приладів — простим рушником.

Не залишайте в салоні предмети, що містять вогненебезпечні речовини (запальнички, аерозольні балончики та інші ємності).

Не залишайте у закритому авто навіть на короткий час дітей, літніх людей та тварин.

Необхідно випивати не менше 2 літрів води на день.

Перед поїздкою варто випити томатний сік або з’їсти салат з помідорів. Потрібно відмовитися від солодкої та жирної їжі.

Одяг у спеку повинен бути легким, з натуральних волокон та світлих тканин.

Якщо вам стало погано, негайно зупиніться, вийдіть з машини та змочіть водою обличчя та груди.

Будьте особливо уважні до умов зберігання продуктів харчування.

Рекомендується мати в машині валокордин, валідол або корвалол, пігулки від захитування, вологі серветки.

Нагадаємо, експерти також поставили крапку у питанні, чи потрібно прогрівати автомобіль перед поїздкою влітку.