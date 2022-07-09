Їзда в авто буде комфортною: що робити автомобілісту у спеку
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Спека впливає як на водія, так і на його пасажирів
У спекотне літо важливо не тільки правильно охолоджувати салон авто і мити машину — спека смертельно небезпечна для любителів автошляхів.
Відомо, що в розігрітому салоні автомобіля водії швидше втомлюються, їхня пильність притуплюється, тому зростає небезпека виникнення дорожньо-транспортних пригод. Згідно з дослідженнями вчених, пише autocentr, у спекотний період кількість аварій зростає.
Для того, щоб їзда на машині в спеку була найбільш комфортною, необхідно знати про деякі прості правила:
- Паркувати автомобіль у спеку слід у тіні. Якщо такої можливості немає, краще закрити лобове скло зсередини спеціальним екраном, а панель приладів — простим рушником.
- Не залишайте в салоні предмети, що містять вогненебезпечні речовини (запальнички, аерозольні балончики та інші ємності).
- Не залишайте у закритому авто навіть на короткий час дітей, літніх людей та тварин.
- Необхідно випивати не менше 2 літрів води на день.
- Перед поїздкою варто випити томатний сік або з’їсти салат з помідорів. Потрібно відмовитися від солодкої та жирної їжі.
- Одяг у спеку повинен бути легким, з натуральних волокон та світлих тканин.
- Якщо вам стало погано, негайно зупиніться, вийдіть з машини та змочіть водою обличчя та груди.
- Будьте особливо уважні до умов зберігання продуктів харчування.
- Рекомендується мати в машині валокордин, валідол або корвалол, пігулки від захитування, вологі серветки.
Нагадаємо, експерти також поставили крапку у питанні, чи потрібно прогрівати автомобіль перед поїздкою влітку.
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