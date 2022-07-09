Езда в авто будет комфортной: что делать автомобилисту в жару

Жара влияет как на водителя, так и на его пассажиров

В знойное лето важно не только правильно охлаждать салон авто и мыть машину — жара смертельно опасна для самых любителей автодорог.

Известно, что в разогретом салоне автомобиля водители быстрее устают, их бдительность притупляется, поэтому растет опасность возникновения дорожно-транспортных пришествий. Согласно исследованиям ученых, пишет autocentr, в жаркий период количество аварий растет.

Для того чтобы езда на машине в жару была наиболее комфортной, необходимо знать о некоторых простых правилах:

Парковать автомобиль в жару следует в тени. Если такой возможности нет, лучше закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – простым полотенцем.

Не оставляйте в салоне предметы, содержащие огнеопасные вещества (зажигалки, аэрозольные баллончики и другие емкости).

Не оставляйте в закрытом авто даже на короткое время детей, пожилых и животных.

Необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день.

Перед поездкой стоит выпить томатный сок или съесть свежий салат из помидоров. Нужно отказаться от сладкой и жирной пищи.

Одежда в жару должна быть легкой, из натуральных волокон и светлых тканей.

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Если вам стало плохо, немедленно остановитесь, выйдите из машины и смочите водой лицо и грудь.

Будьте особенно внимательны к условиям хранения продуктов питания.

Рекомендуется иметь в машине валокордин, валидол или корвалол, таблетки от укачивания, влажные салфетки.

Напомним, эксперты также поставили точку в вопросе, нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой летом.