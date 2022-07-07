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Зачем в машине стоит всегда иметь булавку? Простой лайфхак для водителя

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Столь маленькая вещичка может сэкономить автолюбителям немало денег Новость обновлена 07 июля 2022, 14:36
Столь маленькая вещичка может сэкономить автолюбителям немало денег

Самое главное правило — использовать ее осторожно, чтобы не нанести еще больших повреждений

Обычная английская булавка, которую часто носят на одежде от сглаза или используют как застежку, может пригодиться и водителям. Желательно иметь этот предмет всегда под рукой в салоне авто, ведь никто никогда не знает, когда окончательно забьется мусором ваш мойщик лобового стекла.

Как пишет ресурс "Твоя машина", именно с помощью булавки и можно попытаться устранить загрязнение. Она подходит лучше всего, ведь является металлической, а, значит, выдержит давление. Также игла булавки весьма тоненькая, что имеет свои плюсы в очищении мелких отверстий.

Следует подчеркнуть, что каждое время года таит в себе свои "неприятности" — зимой в мойщике могут замерзнуть остатки воды, а весной или осенью — забиться всякая грязь, которой летит на автомобиль в этот период едва ли не больше всего. Летом же дополнительные неприятности может доставлять пыль.

Как очистить мойщик лобового стекла

Не забывайте лишь контролировать силу своего нажима на булавку во время очистки мойщика. Трубки, к которым он прикреплен, изготовлены из весьма тонкого и ломкого пластика. Если же их проколоть, то без замены не обойдется — а это лишняя трата денег. При этом лишнюю копейку самостоятельная очистка мойщика тоже сэкономит, поэтому просто будьте аккуратны в использовании данного лайфхака.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли летом прогревать двигатель автомобиля, как обычно это делается в зимнее время.

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#Автомобиль #Советы #Водитель #Машина #Шпилька