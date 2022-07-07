Зачем в машине стоит всегда иметь булавку? Простой лайфхак для водителя

Самое главное правило — использовать ее осторожно, чтобы не нанести еще больших повреждений

Обычная английская булавка, которую часто носят на одежде от сглаза или используют как застежку, может пригодиться и водителям. Желательно иметь этот предмет всегда под рукой в салоне авто, ведь никто никогда не знает, когда окончательно забьется мусором ваш мойщик лобового стекла.

Как пишет ресурс "Твоя машина", именно с помощью булавки и можно попытаться устранить загрязнение. Она подходит лучше всего, ведь является металлической, а, значит, выдержит давление. Также игла булавки весьма тоненькая, что имеет свои плюсы в очищении мелких отверстий.

Следует подчеркнуть, что каждое время года таит в себе свои "неприятности" — зимой в мойщике могут замерзнуть остатки воды, а весной или осенью — забиться всякая грязь, которой летит на автомобиль в этот период едва ли не больше всего. Летом же дополнительные неприятности может доставлять пыль.

Не забывайте лишь контролировать силу своего нажима на булавку во время очистки мойщика. Трубки, к которым он прикреплен, изготовлены из весьма тонкого и ломкого пластика. Если же их проколоть, то без замены не обойдется — а это лишняя трата денег. При этом лишнюю копейку самостоятельная очистка мойщика тоже сэкономит, поэтому просто будьте аккуратны в использовании данного лайфхака.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли летом прогревать двигатель автомобиля, как обычно это делается в зимнее время.

Также мы писали, какие звуки машины могут выдавать ее различные поломки.