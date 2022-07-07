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Навіщо в машині варто завжди мати шпильку? Простий лайфхак для водія

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Така маленька річ може заощадити автолюбителям чимало грошей Новина оновлена 07 липня 2022, 14:36
Така маленька річ може заощадити автолюбителям чимало грошей

Найголовніше правило — використовувати її обережно, щоб не завдати більших ушкоджень

Звичайна англійська шпилька, яку часто носять на одязі від пристріту або використовують як застібку, може стати у нагоді і водіям. Бажано мати цей предмет завжди під рукою в салоні авто, адже ніхто ніколи не знає, коли остаточно заб’ється сміттям ваш омивач лобового скла.

Як пише ресурс "Твоя машина", саме за допомогою шпильки і можна спробувати усунути забруднення. Вона підходить найкраще, адже є металевою, а отже, витримає тиск. Також голка шпильки дуже тоненька, що має свої плюси в очищенні дрібних отворів.

Слід підкреслити, що кожна пора року таїть у собі свої "неприємності" — взимку в омивачі можуть замерзнути залишки води, а навесні або восени — забитися всякий бруд, що летить на автомобіль у цей період чи не найбільше. Влітку додаткові неприємності здатен завдавати пил.

Як очистити омивач лобого скла з допомогою шпильки

Не забувайте лише контролювати силу свого натиску на шпильку під час очищення мийника. Трубки, до яких він прикріплений, виготовлені з тонкого і ламкого пластику. Якщо їх проколоти, то без заміни не обійдеться — а це зайва трата грошей. При цьому зайву копійку самостійне очищення мийника теж заощадить, тому просто будьте обережні у використанні даного лайфхака.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, чи варто влітку прогрівати двигун автомобіля, як це зазвичай робиться в зимовий час.

Також ми писали, які звуки машини можуть видавати її різні поломки.

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#Автомобіль #Поради #Водій #Авто #Шпилька