Як скоротити витрати бензину: п’ять простих порад водію

Є дві основні причини, що викликають перевитрату палива — стиль водіння та несправності машини

Вартість бензину в Україні під час повномасштабного вторгнення росії змушує багатьох водіїв переглядати свій бюджет і шукати способи заощадити витрати пального. Зазначимо, що часто кількість бензину, яка використовується, залежить від стилю водіння власника машини, а також несправностей самої "залізної конячки".

За допомогою ресурсу Auto-Blog "Телеграф" сьогодні розповість про п’ять найдієвіших і водночас простих варіантів щодо економії палива під час поїздок. До речі, варто пам’ятати, що автомобіль нерідко споживає набагато більше бензину, ніж спочатку заявлено в документації. Це з тим, що це тестування виробники машин виробляють у так званому "щадному" режимі.

Загалом на більшу витрату бензину можуть впливати десятки причин. В основному вони поділяються на дві групи: це стиль водіння та різні технічні поломки. То як же найкраще заощадити?

Перегляньте стиль водіння. Якщо ви рідше використовуватимете різке гальмування або старт "ривком", то і бензину в баку залишатиметься більше. Правильним розгоном вважається плавний і швидкий. Пояснимо на простому прикладі: авто "з’їдає" менше палива, поступово рухаючись зі швидкістю 90 км/год, ніж на розгоні до 60 км/год, але з перемиканням з 1-ї на 4-у передачу; різниця у витраті бензину може бути практично в півтора рази.

Якщо ви рідше використовуватимете різке гальмування або старт "ривком", то і бензину в баку залишатиметься більше. Правильним розгоном вважається плавний і швидкий. Пояснимо на простому прикладі: авто "з’їдає" менше палива, поступово рухаючись зі швидкістю 90 км/год, ніж на розгоні до 60 км/год, але з перемиканням з 1-ї на 4-у передачу; різниця у витраті бензину може бути практично в півтора рази. Зверніть увагу на якість палива. Якщо ваше авто рекомендують заправляти, наприклад, А-95, то краще використовувати саме його. Якщо ж купувати що дешевше, аби заспокоїти гаманець, надалі ви можете куди більше витратитися на ремонт автомобіля. До того ж двигун, вичавлюючи необхідну потужність, "їстиме" не-своє паливо на 15-20% більше. І яка тут економія?

Якщо ваше авто рекомендують заправляти, наприклад, А-95, то краще використовувати саме його. Якщо ж купувати що дешевше, аби заспокоїти гаманець, надалі ви можете куди більше витратитися на ремонт автомобіля. До того ж двигун, вичавлюючи необхідну потужність, "їстиме" не-своє паливо на 15-20% більше. І яка тут економія? Своєчасно змінюйте свічки та фільтри. В ідеалі паливний фільтр варто замінювати після кожні 20-30 тисяч км пробігу. З повітряним така процедура має відбуватися ще частіше – через 10-15 тисяч кілометрів. Приблизно така ж кількість — 15 тисяч км — розрахована і на функціональність свічок. Звичайно ж, вони можуть прослужити довше, але краще щомісяця перевіряти їхній стан.

В ідеалі паливний фільтр варто замінювати після кожні 20-30 тисяч км пробігу. З повітряним така процедура має відбуватися ще частіше – через 10-15 тисяч кілометрів. Приблизно така ж кількість — 15 тисяч км — розрахована і на функціональність свічок. Звичайно ж, вони можуть прослужити довше, але краще щомісяця перевіряти їхній стан. Поліпшіть аеродинаміку авто. Кількість бензину для поїздки залежить від таких деталей як конструкція гальмівних дисків, ваги в багажнику і навіть відкритих вікон. Все це впливає на аеродинаміку авто.

Кількість бензину для поїздки залежить від таких деталей як конструкція гальмівних дисків, ваги в багажнику і навіть відкритих вікон. Все це впливає на аеродинаміку авто. Слідкуйте за електронною "начинкою" машини. Якщо у вас дуже зношений акумулятор, а електроніка демонструє низький рівень заряду, авто споживатиме більше бензину. Також на кількість витрати палива зазвичай впливає одночасна робота енергоємних пристроїв — фар, музичних колонок, кондиціонера тощо. Перевіряйте електронні датчики регулярно – щомісяця, датчики двигуна – раз на 3-4 місяці.

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Якщо дотримуватися цих простих порад, то кількість бензину, що використовується, можна значно зменшити.

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