Как сократить расход бензина: пять простых советов водителю
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Есть две основных причины, вызывающих перерасход топлива — стиль вождения и неисправности машины
Стоимость бензина в Украине во время полномасштабного вторжения россии заставляет многих водителей пересматривать свой бюджет и искать способы сэкономить расход топлива. Отметим, что часто количество используемого бензина зависит от стиля вождения владельца машины, а также неисправностей самой "железной лошадки".
С помощью ресурса Auto-Blog "Телеграф" сегодня расскажет о пяти наиболее действенных и в то же время простых вариантах насчет экономии топлива во время поездок. К слову, стоит помнить, что авто нередко потребляет куда больше бензина, нежели изначально заявлено в документации. Это связано с тем, что все тестирования изготовители машин производят в так называемом "щадящем" режиме.
В целом на больший расход бензина могут влиять десятки причин. В основном они делятся на две группы: это стиль вождения и различные технические поломки. Так как же лучше всего сэкономить?
- Пересмотрите стиль вождения. Если вы будете реже использовать резкое торможение или старт "рывком, то и количество бензина в баке будет оставаться больше. Правильным разгоном считается плавный и быстрый. Объясним на простом примере: авто "съедает" меньше топлива, равномерно двигаясь со скоростью 90 км/ч, чем на разгоне до 60 км/ч, но с переключением с 1-й на 4-ю передачу. Разница в расходе бензина может быть практически в полтора раза.
- Обратите внимание на качество топлива. Если ваше авто рекомендуют заправлять, к примеру, А-95, то лучше его и использовать. Если же брать что подешевле, дабы успокоить кошелек, в дальнейшем вы можете куда больше потратиться на ремонт автомобиля. К тому же двигатель, выжимая необходимую мощность, будет "кушать" не-свое топливо на 15-20% больше. И какая тут экономия?
- Своевременно меняйте свечи и фильтры. В идеале топливный фильтр стоит заменять после каждых 20-30 тысяч км пробега. С воздушным такая процедура должна происходить еще чаще — через 10-15 тысяч км. На приблизительно такое же количество — 15 тысяч км — рассчитана и функциональности свеч. Конечно же, они могут прослужить дольше, но лучше ежемесячно проверять их состояние.
- Улучшите аэродинамику авто. Количество используемого бензина для поездки зависит от таких деталей как конструкция тормозных дисков, веса в багажнике и даже открытых окон. Все это влияет на аэродинамику авто.
- Следите за электронной "начинкой" машины. Если у вас весьма изношенный аккумулятор, а электроника демонстрирует низкий уровень заряда, авто будет потреблять больше бензина. Также на количество расхода топлива обычно влияет одновременная работа энергоемких приспособлений — фар, музыкальных колонок, кондиционера и т.п. Проверяйте электронные датчики регулярно — ежемесячно, датчики двигателя — раз в 3-4 месяца.
Если придерживаться этих простых советов, то количество используемого бензина можно значительно уменьшить.
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