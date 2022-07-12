Как сократить расход бензина: пять простых советов водителю

Есть две основных причины, вызывающих перерасход топлива — стиль вождения и неисправности машины

Стоимость бензина в Украине во время полномасштабного вторжения россии заставляет многих водителей пересматривать свой бюджет и искать способы сэкономить расход топлива. Отметим, что часто количество используемого бензина зависит от стиля вождения владельца машины, а также неисправностей самой "железной лошадки".

С помощью ресурса Auto-Blog "Телеграф" сегодня расскажет о пяти наиболее действенных и в то же время простых вариантах насчет экономии топлива во время поездок. К слову, стоит помнить, что авто нередко потребляет куда больше бензина, нежели изначально заявлено в документации. Это связано с тем, что все тестирования изготовители машин производят в так называемом "щадящем" режиме.

В целом на больший расход бензина могут влиять десятки причин. В основном они делятся на две группы: это стиль вождения и различные технические поломки. Так как же лучше всего сэкономить?

Пересмотрите стиль вождения. Если вы будете реже использовать резкое торможение или старт "рывком, то и количество бензина в баке будет оставаться больше. Правильным разгоном считается плавный и быстрый. Объясним на простом примере: авто "съедает" меньше топлива, равномерно двигаясь со скоростью 90 км/ч, чем на разгоне до 60 км/ч, но с переключением с 1-й на 4-ю передачу. Разница в расходе бензина может быть практически в полтора раза.

Если вы будете реже использовать резкое торможение или старт "рывком, то и количество бензина в баке будет оставаться больше. Правильным разгоном считается плавный и быстрый. Объясним на простом примере: авто "съедает" меньше топлива, равномерно двигаясь со скоростью 90 км/ч, чем на разгоне до 60 км/ч, но с переключением с 1-й на 4-ю передачу. Разница в расходе бензина может быть практически в полтора раза. Обратите внимание на качество топлива. Если ваше авто рекомендуют заправлять, к примеру, А-95, то лучше его и использовать. Если же брать что подешевле, дабы успокоить кошелек, в дальнейшем вы можете куда больше потратиться на ремонт автомобиля. К тому же двигатель, выжимая необходимую мощность, будет "кушать" не-свое топливо на 15-20% больше. И какая тут экономия?

Если ваше авто рекомендуют заправлять, к примеру, А-95, то лучше его и использовать. Если же брать что подешевле, дабы успокоить кошелек, в дальнейшем вы можете куда больше потратиться на ремонт автомобиля. К тому же двигатель, выжимая необходимую мощность, будет "кушать" не-свое топливо на 15-20% больше. И какая тут экономия? Своевременно меняйте свечи и фильтры. В идеале топливный фильтр стоит заменять после каждых 20-30 тысяч км пробега. С воздушным такая процедура должна происходить еще чаще — через 10-15 тысяч км. На приблизительно такое же количество — 15 тысяч км — рассчитана и функциональности свеч. Конечно же, они могут прослужить дольше, но лучше ежемесячно проверять их состояние.

В идеале топливный фильтр стоит заменять после каждых 20-30 тысяч км пробега. С воздушным такая процедура должна происходить еще чаще — через 10-15 тысяч км. На приблизительно такое же количество — 15 тысяч км — рассчитана и функциональности свеч. Конечно же, они могут прослужить дольше, но лучше ежемесячно проверять их состояние. Улучшите аэродинамику авто. Количество используемого бензина для поездки зависит от таких деталей как конструкция тормозных дисков, веса в багажнике и даже открытых окон. Все это влияет на аэродинамику авто.

Количество используемого бензина для поездки зависит от таких деталей как конструкция тормозных дисков, веса в багажнике и даже открытых окон. Все это влияет на аэродинамику авто. Следите за электронной "начинкой" машины. Если у вас весьма изношенный аккумулятор, а электроника демонстрирует низкий уровень заряда, авто будет потреблять больше бензина. Также на количество расхода топлива обычно влияет одновременная работа энергоемких приспособлений — фар, музыкальных колонок, кондиционера и т.п. Проверяйте электронные датчики регулярно — ежемесячно, датчики двигателя — раз в 3-4 месяца.

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Если придерживаться этих простых советов, то количество используемого бензина можно значительно уменьшить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как во время жары защитить машину от ужасного перегрева.

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