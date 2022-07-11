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Захист машини від угону: плюси та мінуси різних способів

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Викрадачі можуть скористатися повітряною тривогою або комендантською годиною Новина оновлена 11 липня 2022, 10:06
Викрадачі можуть скористатися повітряною тривогою або комендантською годиною

Грабіжника може зацікавити як вміст салону, так і саме авто

Особливості військового стану в Україні мають на увазі, що частину часу люди можуть бути обмежені у доступі до свого авто, наприклад, під час повітряної тривоги. У цей час машина може стати об’єктом мародерства чи викрадення. "Телеграф" продовжує серію матеріалів з корисними порадами водіям.

Київський автоінструктор Михайло на своєму каналі у YouTube докладно розповідає, як уникнути неприємної ситуації. Перше правило — необхідно прибрати всі речі, які можуть принадити злочинця. Візуально сумка чи пакет можуть зацікавити грабіжника у салоні, навіть якщо у ньому немає нічого цінного.

Довгий, але практичний спосіб захисту від викрадення – зняти акумулятор. Не просто зняти клеми, а весь акумулятор і віднести його додому. Михайло зазначає, що так автомобіль точно ніхто не заведе, але машина таким чином залишається без сигналізації і швидко поїхати в разі чого не вийде — на встановлення акумулятора потрібен час.

Другий спосіб — вийняти реле стартера або бензонасоса. Подивитися, де знаходяться запобіжники у вашої моделі авто інструктор радить у мережі. Блок може бути під капотом, у салоні чи багажнику. Знятий запобіжник не дасть завести машину. Практична порада — перед вилученням рекомендується зробити фото початкового стану, щоб потім не допустити помилок при поверненні, особливо якщо їх кілька.

Захист машини від угону
Вилучене реле стартера

Ще один трудомісткий, але ефективний спосіб – зняти колесо машини. Інструктор зазначає, що при цьому машину можна залишити на домкраті, але може впасти від сильного вітру.

Раніше "Телеграф" також публікував поради для автомобілістів у спеку — що не можна залишати в салоні і як врятуй авто від перегріву. Один зі способів покращити стан машини – прибирання. Щоб чистка автомобіля була ефективною, є ряд хитрощів.

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#Автомобіль #Угон #Поради