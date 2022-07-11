Захист машини від угону: плюси та мінуси різних способів

Грабіжника може зацікавити як вміст салону, так і саме авто

Особливості військового стану в Україні мають на увазі, що частину часу люди можуть бути обмежені у доступі до свого авто, наприклад, під час повітряної тривоги. У цей час машина може стати об’єктом мародерства чи викрадення. "Телеграф" продовжує серію матеріалів з корисними порадами водіям.

Київський автоінструктор Михайло на своєму каналі у YouTube докладно розповідає, як уникнути неприємної ситуації. Перше правило — необхідно прибрати всі речі, які можуть принадити злочинця. Візуально сумка чи пакет можуть зацікавити грабіжника у салоні, навіть якщо у ньому немає нічого цінного.

Довгий, але практичний спосіб захисту від викрадення – зняти акумулятор. Не просто зняти клеми, а весь акумулятор і віднести його додому. Михайло зазначає, що так автомобіль точно ніхто не заведе, але машина таким чином залишається без сигналізації і швидко поїхати в разі чого не вийде — на встановлення акумулятора потрібен час.

Другий спосіб — вийняти реле стартера або бензонасоса. Подивитися, де знаходяться запобіжники у вашої моделі авто інструктор радить у мережі. Блок може бути під капотом, у салоні чи багажнику. Знятий запобіжник не дасть завести машину. Практична порада — перед вилученням рекомендується зробити фото початкового стану, щоб потім не допустити помилок при поверненні, особливо якщо їх кілька.

Вилучене реле стартера

Ще один трудомісткий, але ефективний спосіб – зняти колесо машини. Інструктор зазначає, що при цьому машину можна залишити на домкраті, але може впасти від сильного вітру.

Раніше "Телеграф" також публікував поради для автомобілістів у спеку — що не можна залишати в салоні і як врятуй авто від перегріву. Один зі способів покращити стан машини – прибирання. Щоб чистка автомобіля була ефективною, є ряд хитрощів.