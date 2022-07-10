Немов новенький: як повернути первісний вигляд салону автомобіля

Декілька хитрощів допоможуть вам повернути салону улюбленої машини практично початковий вигляд

Влітку багато водіїв відчувають дискомфорт від перебування всередині автомобіля — через спеку, зайвий пил та інші суб’єктивні причини. Раніше ми вже розповідали, що варто знати людям за кермом щодо поведінки під час занадто високих температур на вулиці, а сьогодні підкажемо, як привести салон автомобіля в порядок швидко та економічно, щоб додати собі трохи зручностей та затишку.

Декількома важливими порадами для автомобілістів поділилися на порталі "Твоя машина". Вважається, що купівля кількох засобів для підручного прибирання може заощадити вам кругленьку суму на хімчистці авто професійними мийниками.

Якщо у вашій машині шкіряний салон, придбайте спеціальний очисник. Слідкуйте за його складом, щоб там не було агресивних домішок, які зіпсують оббивку крісел. Насамперед такий засіб має дбайливо очищати та зволожувати шкіру салону. Застосовувати буде достатньо разів на тиждень – як для сидінь, так і для керма. Це допоможе повернути шкірі м’якість та матовість.

Якщо є проблеми із брудом на текстильних поверхнях, тут також можна підшукати спеціальні засоби. Їхня особливість у тому, що вони вельми швидкодіючі. Якщо ж вони не впораються, можна взяти засоб для виведення плям. Щоб уникнути поїздки на мийку заради хімчистки, візьміть собі за правило регулярно пилососити салон — теж не менше ніж раз на тиждень.

Для будь-яких пластикових поверхонь знадобиться очищувач із антистатичним ефектом. Найкраще наносити його за допомогою зволоженого шматочка тканини.

Пилосос також "зацікавиться" і вашими килимками в авто. Якщо на них є старий засохлий бруд, використовуйте очищувач, при чому краще пінний. Його потрібно нанести на пляму, почекати кілька хвилин і прибрати – теж за допомогою пилососу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" підказував, як справлятися з миттям авто в літню спеку. Декілька простих порад зможуть допомогти вам не завдати "залізному конячку" зайвих пошкоджень.

Також ми розповідали, який тиск має бути в автомобільних шинах під час найвищих денних температур.