Защита машины от угона: плюсы и минусы разных способов

Грабителя может заинтересовать как содержимое салона, так и само авто

Особенности военного положения в Украине подразумевают, что часть времени люди могут быть ограничены в доступе к своему авто, например во время воздушной тревоги. В это время машина может стать объектом мародерства или угона. "Телеграф" продолжает серию материалов с полезными советами водителям.

Киевский автоинструктор Михаил на своем канале в YouTube подробно рассказывает, как избежать неприятной ситуации. Первое правило — необходимо убрать все вещи, которые могут привлечь преступника. Визуально сумка или пакет могут заинтересовать грабителя в салоне, даже если в нем нет ничего ценного.

Долгий, но практичный способ защиты от угона — снять аккумулятор. Не просто снять клеммы, а весь аккумулятор и отнести его домой. Михаил отмечает, что так автомобиль точно никто не заведет, но машина таким образом остается без сигнализации и быстро уехать в случае чего не получится — на установку аккумулятора требуется время.

Второй способ — вынуть реле стартера или бензонасоса. Посмотреть, где находятся предохранители у вашей модели авто инструктор советуют в сети. Блок может быть под капотом, в салоне или багажнике. Снятый предохранитель не даст завести машину. Практический совет — перед извлечением рекомендуется сделать фото изначального состояния, чтобы потом не допустить ошибок при возвращении, особенно если их несколько.

Извлеченное реле стартера

Еще один трудоемкий, но эффективный способ — снять колесо машины. Инструктор отмечает, что при этом машину можно оставить на домкрате, но она может упасть от сильного ветра.

Ранее "Телеграф" также публиковал советы для автомобилистов в жару — что нельзя оставлять в салоне и как спаси авто от перегрева. Один из способов улучшить состояние машины — уборка. Чтобы чистка автомобиля была эффективной есть ряд хитростей.