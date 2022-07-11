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Защита машины от угона: плюсы и минусы разных способов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Угонщики могут воспользоваться воздушной тревогой или комендантским часом Новость обновлена 11 июля 2022, 10:06
Угонщики могут воспользоваться воздушной тревогой или комендантским часом

Грабителя может заинтересовать как содержимое салона, так и само авто

Особенности военного положения в Украине подразумевают, что часть времени люди могут быть ограничены в доступе к своему авто, например во время воздушной тревоги. В это время машина может стать объектом мародерства или угона. "Телеграф" продолжает серию материалов с полезными советами водителям.

Киевский автоинструктор Михаил на своем канале в YouTube подробно рассказывает, как избежать неприятной ситуации. Первое правило — необходимо убрать все вещи, которые могут привлечь преступника. Визуально сумка или пакет могут заинтересовать грабителя в салоне, даже если в нем нет ничего ценного.

Долгий, но практичный способ защиты от угона — снять аккумулятор. Не просто снять клеммы, а весь аккумулятор и отнести его домой. Михаил отмечает, что так автомобиль точно никто не заведет, но машина таким образом остается без сигнализации и быстро уехать в случае чего не получится — на установку аккумулятора требуется время.

Второй способ — вынуть реле стартера или бензонасоса. Посмотреть, где находятся предохранители у вашей модели авто инструктор советуют в сети. Блок может быть под капотом, в салоне или багажнике. Снятый предохранитель не даст завести машину. Практический совет — перед извлечением рекомендуется сделать фото изначального состояния, чтобы потом не допустить ошибок при возвращении, особенно если их несколько.

Защита машины от угона
Извлеченное реле стартера

Еще один трудоемкий, но эффективный способ — снять колесо машины. Инструктор отмечает, что при этом машину можно оставить на домкрате, но она может упасть от сильного ветра.

Ранее "Телеграф" также публиковал советы для автомобилистов в жару — что нельзя оставлять в салоне и как спаси авто от перегрева. Один из способов улучшить состояние машины — уборка. Чтобы чистка автомобиля была эффективной есть ряд хитростей.

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#Автомобиль #Угон #Советы