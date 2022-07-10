Как спасти авто от адского перегрева: топ-5 советов автолюбителям

На солнце автомобиль нагревается очень быстро, поэтому уязвимые вещи из него лучше убирать

Далеко не всегда в летнее время можно найти тень для того, чтобы припарковать там автомобиль, а прямое попадание солнца на машину грозит перегревом не только салона, но и приборов в "железной ласточке".

"Телеграф", опираясь на советы опытных водителей "Автоблога", рассказывает, как уберечь транспортное средство от тотального перегрева.

Следует отметить, что на солнце автомобиль за час нагревается до 70°C. Такая температура вредит не только находящимся в салоне людям или животным, но и стеклу, панели приборов, автомобильной электронике, пластику внутри и даже герметизаторам.

Чтобы машина не вышла из строя из-за солнца соблюдайте простые правила:

Если ставите авто на солнце – прежде всего, прикрывайте приборную панель, ведь это наиболее чувствительная часть в салоне. Если нет специального накрытия, то используйте газету, платок или светлую одежду. Еще один спаситель автомобиля от прямых солнечных лучей – серебристые "солнечные щиты" для ветрового стекла. Они также есть для заднего и бокового стекла. Если есть желание оградить от солнца весь кузов автомобиля, то используйте для этого чехол-накидку. Он сбережет и салон, и цвет авто. Но помните, что чехол лучше взять светлого цвета и с хорошо продуваемой тканью. Опытные водители также советуют, чтобы он не терся о машину, а был свободнее. При парковке автомобиля на жаре также очень желательно забрать из салона и багажника уязвимые к солнцу вещи – пластиковые игрушки, зажигалки, спреи и аэрозоли, бутылки с газировкой, аптечку с лекарством. Помните о том, что на солнце очень нагреваются шины – резина, соприкасающаяся с плавким асфальтом, может порваться от горячего воздуха внутри колеса, поэтому на лето водителям следует немного уменьшать давление в камерах и регулярно его проверять.

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Напомним, что во время жары важно не только правильно охлаждать салон авто и мыть машину, но и позаботиться о водителях. "Телеграф" собрал основные правила для автолюбителей, чтобы езда на машине в жару была наиболее комфортной.