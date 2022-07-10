Як врятувати авто від пекельного перегріву: топ-5 порад автолюбителям

На сонці автомобіль нагрівається дуже швидко, тому вразливі речі з нього краще забирати

Далеко не завжди у літню пору можна знайти затінок для того, щоб припаркувати там автомобіль, а пряме потрапляння сонця на машину загрожує перегрівом не тільки салону, але й приладам у "залізній ластівці".

"Телеграф", опираючись на поради досвідчених водіїв "Автоблогу", розповідає, як вберегти транспортний засіб від тотального перегріву.

Варто зазначити, що на сонці автомобіль за годину нагрівається до 70°C. Така температура шкодить не тільки людям чи тваринам, які знаходяться в салоні, але й склу, панелі приладів, автомобільній електроніці, пластику всередині та навіть герметизатором.

Аби машина не вийшла з ладу через сонце дотримуйтеся простих правил:

Якщо ставите авто на сонці — перш за все, прикривайте панель приладів, адже це найбільш чутлива частина у салоні. Якщо немає спеціального накриття, то використайте газету, хустинку або світлий одяг. Ще один рятівник автомобіля від прямих сонячних променів — сріблясті "сонячні щити" для вітрового скла. Вони є також й для заднього та бокового скла. Якщо є бажання захистити від сонця увесь кузов автомобіля, то використовуйте для цього чохол-накидку. Він збереже і салон, і колір авто. Але пам'ятайте, що чохол краще взяти світлого кольору і з такою тканиною, яка добре продувається. Досвідчені водії також радять, щоб він не терся об машину, а був вільнішим. При паркуванні автомобіля на спеці також дуже бажано забрати з салону і багажника вразливі до сонця речі — пластикові іграшки, запальнички, спреї та аерозолі, пляшки з газованою водою, аптечку з ліками. Пам'ятайте про те, що на сонці дуже нагріваються шини — гума, яка стикається з плавким асфальтом, може порватися від гарячого повітря всередині коліс, тому на літо водіям варто трошки зменшувати тиск у камерах і регулярно його перевіряти.

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Нагадаємо, що під час спеки важливо не тільки правильно охолоджувати салон авто і мити машину, але й потурбуватися про водіїв. "Телеграф" зібрав основні правила для автолюбителів, щоб їзда на машині в спеку була найбільш комфортною.