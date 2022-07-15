Шерсть тварин у салоні авто: найпростіший метод, як від неї позбутися

Прибрати шерсть можна в домашніх умовах, не витрачаючи купу грошей

Власники домашніх улюбленців, які до того ж їздять за кермом, неодноразово зіштовхувалися з проблемою шерсті у салоні транспортного засобу, особливо у період, коли тварина линяє. Не секрет, що шерсть тварин має особливий запах, який далеко не всім подобається, та і її наявність на оббивці автомобіля теж.

Саме для таких випадків "Телеграф" ділиться простим способом, як швидко та бюджетно прибрати салон від шерсті ваших пухнастиків. Для цього знадобиться звичайний кондиціонер для білизни, вода, розпилювач та пилосос.

Спершу салон автомобіля треба пропилососити, після чого всі проблемні місця, звідки шерсть тварин не зникла, обробити за допомогою розпилювача з розчином кондиціонера для білизни та води (обидва компоненти взяти у рівних частинах). Залишити на 5-10 хвилин, щоб шерсть підсохла, а потім знову пройтися пилососом. Таким чином ви позбудетеся неприємного запаху в автомобілі й від самої шерсті.

Як правильно перевозити тварин в салоні автомобіля

Це питання турбує багатьох відповідальних автовласників, однак, у чинних правилах дорожнього руху окремі вимоги щодо перевезення домашніх тварин відсутні. Додамо, що це не стосується коней та іншого гужового транспорту, до якого у ПДР є цілий розділ з правилами.

Для безпеки власної та ваших тварин є загальні рекомендації, які вже випробувані роками:

дрібних тварин слід перевозити у кошиках чи сумках із суцільним дном,

птахів у клітках,

собак у намордниках за наявності повідця, за умови, що тварина не забруднює салон та речі пасажирів і розташовується на підлозі,

за наявності підстилки – на сидінні (під час перевезення в таксі).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як швидко та за невеликі кошти позбутися запаху сигарет в салоні автомобіля.