Запах сигарет в салоне авто: 5 самых действенных способов, как быстро с ним справиться

Для этого совсем не обязательно пользоваться услугами химчистки

Как известно всем водителям, во время курения в салоне автомобиля запах сигарет очень быстро въедается в обшивку. Если в авто курят систематически — водитель или пассажиры — то от такого аромата становится очень сложно избавиться. Спасти может полная химчистка, на которую не всегда есть деньги.

Именно для таких случаев "Телеграф" собрал топ-5 бюджетных способов, благодаря которым можно избавиться от запаха сигарет в машине.

Способ №1 — пищевая сода

Этот способ подойдет для тех автомобилей, салон которых из ткани. Надо аккуратно нанести соду на коврики, сиденья, пол, оставить на час, чтобы сода впитала в себя неприятный запах, а затем тщательно пропылесосить и проветрить салон.

Способ №2 — уксус

Уксус не нужно наливать на автомобиль – достаточно налить около 50 миллилитров в чашку и поставить в автомобиль, оставив на 12 часов. Минус процедуры в том, что ее следует проводить несколько раз, а также для профилактики.

Способ №3 — кофейные зерна

Кофейные зерна довольно часто используют в качестве антитабачных средств и ароматизаторов, потому что они поглощают плохие запахи, а также насыщают воздух своим особым ароматом. Для этого способа зерна нужно разложить по салону автомобиля и не убирать в течение одного дня. Не забудьте также почистить пепельницу и заменить салонный фильтр, чтобы результат был еще лучше.

Способ №4 — "сухой туман"

Эта процедура также называется озонированием. Ее проводят с помощью безобидного дыма, которым нужно отделать салон. Преимущество этого метода в том, что он действует чуть ли не с первого раза – спецсредство проникает во все уголки салона автомобиля, растворяет маслянистый осадок от табака, а также дезинфицирует авто. После процедуры на длительное время сохраняется аромат свежести.

Способ №5 — активированный уголь

Уголь – всем известный адсорбент, который есть едва ли не в каждом автомобиле. Десяток таблеток в салоне значительно снизят оседание табачного дыма на мягких тканях. Просто поместите таблетки активированного угля в отдельную баночку, из которой они не будут высыпаться, и запаха табака станет гораздо меньше.

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