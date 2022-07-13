Как подготовить автомобиль к длительной поездке: советы водителям

Для того чтобы эмоции от путешествия не омрачать техническими неурядицами, машину нужно грамотно подготовить к длительной дороге

Перед путешествием на собственном автомобиле на длительную дистанцию главной обязанностью каждого водителя является полная подготовка транспортного средства к этому: необходимо проверить исправность всех комплектующих, замену изношенных запчастей (в случае необходимости), а также запастись дополнительными. Все это поможет избежать неприятных сюрпризов во время поездки. Телеграф собрал несколько важных советов, которые помогут правильно подготовить машину к длинной дороге.

Проверка технических жидкостей

Как пишет "Автопортал", перед тем как уехать в путешествие, нужно убедиться, что уровень масла, антифриза и тормозной жидкости в норме.

При условии, что в авто количества той или иной жидкости недостаточно или она быстро уменьшается — лучше завезти транспортное средство в автосервис, чтобы специалисты устранили причину неисправности. Кроме того, эксперты рекомендуют приобрести запасную канистру с моторной смазкой и другими рабочими жидкостями. Их можно приобрести на заправках, в СТО либо даже в вебе.

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Двигатель и аккумулятор

Эти важные части следует проверять до отправления в длительную поездку: провести диагностику на наличие неполадок. Опытные водители советуют это делать не за несколько дней до "дальняка", а хотя бы за несколько недель.

Если же такая необходимость – замените форсунки или фильтры. Важно также проверить аккумулятор и подзарядить его.

Подвеска и тормозная система

Следует провести диагностику состояния подвески, а также убедиться в исправности тормозных колодок и дисков – сделать это можно на СТО.

Проверка развала схождения

В отечественных автомобилях соответствующая процедура проводится раз в 10-15 тысяч километров, на иномарках – до 30 тысяч километров. Благодаря диагностике вы повысите стойкость и управляемость автомобиля, а также снизите уровень износа шин. Кроме того, это поможет увеличить экономию горючего.

Электричество

В случае если лампочки в фарах давно не были изменены, то перед путешествием это рекомендуется сделать. Кроме того, рекомендуют проверять состояние электрических элементов: свечных проводов, разъемов под капотом. Кроме того, не менее важна проверка исправности сигнализационной системы.

Колеса

На шиномонтаже следует проверить, не кривые ли колесные диски. При проблеме их выровнять и сбалансировать колеса, проверить давление в шинах.

Важно также обратить внимание на состояние покрышек, чтобы не было порезов, выпуклостей, повреждений, чтобы протектор не был стерт.

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