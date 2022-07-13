Як підготувати автомобіль до тривалої поїздки: поради водіям

Для того, аби емоції від подорожі не затьмарювати технічними негараздами, машину потрібно грамотно підготувати до тривалої дороги

Перед подорожжю на власному автомобілі на тривалу дистанцію головним обов'язком кожного водія є повна підготовка транспортного засобу до цього: необхідно здійснити перевірку справності всіх комплектуючих, заміну зношених запчастин (у разі необхідності), а також запастися додатковими. Все це допоможе уникнути неприємних сюрпризів під час поїздки. "Телеграф" зібрав кілька важливих порад, які допоможуть правильно підготувати машину до довгої дороги.

Перевірка технічних рідин

Як пише "Автопортал", перед тим, як виїхати у подорож, потрібно переконатися, що рівень масла, антифриза і гальмівної рідини в нормі.

При умові, що в авто кількості тієї чи іншої рідини недостатньо або вона досить швидко зменшується — краще завезти транспортний засіб до автосервісу, аби фахівці усунули причину несправності. Крім того, експерти рекомендують придбати запасну каністру із моторним мастилом та іншими робочими рідинами. Їх можна купити на заправках, у СТО або навіть в інтернеті.

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Двигун і акумулятор

Ці важливі частини слід перевіряти до того, як ви вирушили у тривалу поїздку: провести діагностику на наявність неполадок. Досвідчені водії радять це робити не за кілька днів до "дальняка", а хоча б за кілька тижнів.

Якщо ж така необхідність — замініть форсунки або фільтри. Важливо також перевірити акумулятор і підзарядити його.

Підвіска та гальмівна система

Слід провести діагностику стану підвіски, а також переконатися в справності гальмівних колодок і дисків — зробити це можна на СТО.

Перевірка розвалу сходження

У вітчизняних автомобілях відповідна процедура проводиться раз на 10-15 тисяч кілометрів, на іномарках — до 30 тисяч кілометрів. Завдяки діагностиці ви підвищите стійкість і керованість автомобіля, а також знизите рівень зносу шин. Крім того, це допоможе збільшити економію пального.

Електрика

У випадку, якщо лампочки у фарах давно не були змінені, то перед подорожжю це рекомендовано зробити. Окрім того, радять перевіряти стан електричних елементів: свічкових проводів, роз'ємів під капотом. Крім того, не менш важливим є перевірка справності сигналізаційної системи.

Колеса

На шиномонтажі слід перевірити, чи не криві колісні диски. У разі проблеми їх вирівняти й збалансувати колеса, перевірити тиск в шинах.

Важливо також звернути увагу на стан покришок, щоб не було порізів, опуклостей, пошкоджень, щоб протектор не був стертий.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином швидко заряди акумулятор в автомобілі та дав шість простих порад, аби оперативно вийти з цієї проблеми.