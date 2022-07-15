Мороженое или сок – не беда: как легко отчистить пятно на сиденье авто

Удалить пятна на сиденьях может помочь шампунь для волос или даже крем для бритья

Пятна на тканевой обивке салона авто — это популярная проблема, с которой часто сталкиваются автомобилисты. Особенно, когда в машине часто ездит ребено, избежать разного рода загрязнений крайне тяжело. "Телеграф" решил разобраться, как и чем без лишних усилий вывести пятна от мороженого, сока и прочего "сладкого рациона" детей на сиденьях, ведь полноценная химчистка – это достаточно дорого.

Как рассказал ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации "УкрАВТО" Алексей Бакало, удалить такого рода пятна несложно. Для этого можно использовать жидкое мыло или даже обычное средство для мытья посуды.

Во время удаления пятна нужно делать все аккуратно, не давить, чтобы не повредить ткань сиденья.

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Первое, что нужно сделать, это протереть пятно обычной салфеткой. После замочить чистую тряпку в теплой воде и потереть загрязненную поверхность. Если пятно въелось, воспользуйтесь моющим средством и потрите это место до образования пенки. Затем тщательно промойте загрязнение чистой водой, удалив образовавшуюся пену и хорошо высушите ткань.

При условии, что пятно не оттерто полностью, воспользуйтесь проверенным способом удаления устаревших загрязнений: обязательно намочите пятно, приготовьте раствор столового уксуса с водой и смочите им загрязненное место. Оставьте все в таком состоянии примерно на 10-30 минут. Когда время пройдет, с помощью сухой салфетки удалите нанесенный раствор с поверхности.

Если на сиденье пятно от сока или мороженого, можно использовать изопропиловый или этиловый спирт, смочив им салфетку и приложив ее к месту загрязнения. После обработки поверхность нужно тщательно промыть чистой водой и высушить.

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