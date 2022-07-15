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Спиртовой бензин или автогаз – опасно ли биотопливо для авто

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Качественный спиртовой бензин безопасен для авто
Качественный спиртовой бензин безопасен для авто

Стоит ли заправлять авто биотопливом — несколько советов

После весеннего топливного кризиса ситуация с топливом в Украине значительно улучшилась, а некоторые его виды даже снижаются в цене.

За время дефицита многие украинцы присмотрели альтернативные виды топлива, которые во время кризиса были несколько более доступны. Одним из них стал спиртовой бензин или биотопливо. Так называют бензин с добавлением биоэтанола, или спирта, полученного из растительных элементов в пропорции не менее 30% от общего объема полученного топлива.

Многих автомобилистов отпугивает тот факт, будучи минимум на 30% из спирта, то есть вещества довольно агрессивного, биотопливо может разъедать резиновые и пластиковые детали топливной системы.

Однако это свойство спирта известно не только автовладельцам, но и ученым и производителям, именно поэтому при производстве биотоплива используют специальную присадку, повышающую значение кислотного параметра pH. В целом, этот показатель должен быть от 6 до 9 единиц и такой спиртовой бензин фактически ничем не отличается от обычного и может быть смело использован в заправке авто.

Впрочем, опасения водителей о качестве спиртового бензина не беспочвенны- поскольку производство биотоплива происходит прямо на нефтебазах, путем смешивания и добавления разных химических присадок. На "выходе" продукт должен проходить тщательный контроль, но на деле государство этим фактически не занимается, оставляя качество продукта на совести производителей.

Как быть в такой ситуации?

Постараться найти АЗС, на которой продают качественный спиртовой бензин и не менять выбранную вами точку реализации топлива.

Больше о спиртовом бензине можно прочитать в материале "Телеграфа" — "Украинцы стали заправлять авто спиртовым бензином: чем он отличается от обычного и правда ли вредит "топливной".

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#Бензин #Топливо #Биотопливо