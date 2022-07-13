Укр

В Украине снова подешевел автогаз – на сколько упала цена топлива

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автогаз стоит уже не дороже 36 гривен
Автогаз стоит уже не дороже 36 гривен

Всего за сутки автомобильный газ подешевел и это далеко не предел

Согласно прогнозам экспертов, озвученных ранее, в июле топливо в Украине продолжит дешеветь, что в первую очередь будет касаться автогаза.

Всего за сутки, средняя цена сжиженного газа в Украине снизилась на 87 копеек, об этом сообщает сайт enkorr.ua.

В зависимости от сети АЗС цена автогаза упала от 27 копеек до 1 гривны за 1 литр, так что самый дешевый продукт оказался в продаже у сети "Авантаж 7" — 32,95 грн, а самый дорогой у SOCAR – 36,98 грн, где он кстати не изменился в цене. В среднем же за сутки, 12 июля, автогаз стал дешевле на 87 копеек и в среднем стоит в Украине 35,74 грн.

В июле многие сети АЗС серьезно снизили цены на бензин, кое-где цена на него упала сразу на 8 гривен, как в запорожской сети ZOG, где бензин марки А-95 и дизельное топливо подешевели до 55 и 57 гривен за литр соответственно.

При этом в некоторых регионах Украины по-прежнему наблюдается нехватка топлива – речь идет о восточных и частично, центральных областях страны.

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#Бензин #Топливо #Автогаз #Цены на автогаз