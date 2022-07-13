В Україні знову подешевшав автогаз – на скільки дешевше стало паливо

Усього за добу автомобільний газ подешевшав і це далеко не межа

Згідно з прогнозами експертів, озвучених раніше, у липні паливо в Україні продовжить дешевшати, що в першу чергу стосуватиметься автогазу.

Усього за добу середня ціна зрідженого газу в Україні знизилася на 87 копійок, про це повідомляє сайт enkorr.ua.

Залежно від мережі АЗС ціна автогазу впала від 27 копійок до 1 гривні за 1 літр, тож найдешевший продукт опинився у продажу у мережі "Авантаж 7" — 32,95 грн, а найдорожчий у SOCAR – 36,98 грн, де він, до речі, не змінився в ціні. У середньому за добу, 12 липня, автогаз став дешевшим на 87 копійок і в середньому коштує в Україні 35,74 грн.

У липні багато мереж АЗС серйозно знизили ціни на бензин, подекуди ціна на нього впала відразу на 8 гривень, як у запорізькій мережі ZOG, де бензин марки А-95 та дизельне паливо подешевшали до 55 та 57 гривень за літр відповідно.

При цьому в деяких регіонах України, як і раніше, спостерігається нестача палива – йдеться про східні та частково, центральні області країни.