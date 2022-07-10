Бензиновий голод – де в Україні, як і раніше, не вистачає палива

Забезпеченість паливом в Україні далеко не однорідна

Ситуація з паливом, чия нестача викликала у квітні паливну кризу, поступово покращується. Так, деякі мережі АЗС скасували ліміти на продаж палива та знизили його ціну.

Однак, як і раніше, рано говорити про повне вирішення проблем з дефіцитом палива, якого, як і раніше, не вистачає.

Так, за словами засновника групи "Прайм" Дмитра Леушкіна, ринок наповнений на 75%: на заході він наповнений на 90%, а схід і північ на 60-65%. Триває така ситуація досить довго, оскільки раніше вся логістика нафтопродуктів в Україні була побудована на залізничних поставках до великих нафтобаз, звідки паливо розподілялося на АЗС бензовозами.

Гарній забезпеченості паливом західних та південних регіонів сприяє той факт, що саме туди насамперед йде імпорт автотранспортом чи річковим шляхом через Дунай. При цьому в центральні та східні регіони паливо йде довше і в значно меншому обсязі.

Дані проблеми намагаються використати шахраї, які розробляють схеми наживи на паливі, заради чого навіть створюють підроблені сайти відомих сеті АЗС.

Водночас, директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн попереджає, що відносно сприятлива ситуація з паливом в Україні може погіршитися вже восени. Причина цього – сезонне зростання цін на пальне разом зі зростанням попиту на нього, нарощування ракетних ударів з боку окупантів.