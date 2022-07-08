Замість палива – обман: шахраї створили клон сайту відомої мережі АЗС

Українців попередили про шахраїв, які замість палива крадуть гроші та персональні дані

З метою заволодіння грошима та персональними даними клієнтів шахраї створили клон офіційного онлайн-магазину мережі АЗС WOG. Для введення в оману користувачів на фейковому ресурсі розміщено посилання на офіційний сайт мережі та Центр підтримки клієнтів.

Про це повідомляє компанія на офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Таким чином через фейковий сайт аферисти намагаються продати тим, хто потребує палива, нібито талони і паливні карти компанії.

У своєму зверненні до соцмережі мережа WOG закликає купувати талони та паливні картки виключно через офіційні представництва WOG, контакти яких знаходяться на офіційному сайті wog.ua. У жодному разі не звертатися у сторонні компанії та не купувати з рук.

"Любий клієнте, зверни увагу — WOG не реалізує паливні талони та карти через сторонні сайти, Telegram-канали, групи у Viber, сторінки в TikTok та інші соціальні мережі. Також ми не ведемо комунікацію в Telegram-каналах про продаж паливних талонів, тому будемо вдячні за твою активну позицію та розміщення скарг на подібні публікації — не дозволяй шахраям вводити себе в оману", - повідомляє прес-служба компанії.

Для отримання актуальної інформації про наявність палива клієнтам компанії рекомендують користуватися розділом "Карта" у додатку PRIDE, та по можливості уникати анонімних груп та каналів, що інформують про наявність палива, оскільки саме ці групи використовуються для реклами різних шахрайських схем з фіктивного продажу талонів.

Раніше через проблеми з паливом навесні купівля палива через паливні талони була одним із найбільш популярних способів придбати бензин, але в даний час дефіциту палива в західних та південних регіонах країни не спостерігається, але залишилися проблеми на сході та в центрі.