Бензин подешевшав на 8 гривень – у деяких містах різко знизилася ціна на пальне

Одна із мереж АЗС знизила ціну на бензин відразу на 8 гривень

У деяких регіональних мережах АЗС цього тижня відбулося велике зниження цін, так у запорізькій мережі ZOG бензин марки А-95 з покращеними показниками якості та дизельне паливо подешевшали на 8 гривень за літр, до 55 та 57 гривень відповідно. Мережа Prime знизила вартість цих продуктів на 1 гривню – до 53 гривень за літр бензину та до 57 гривень – за літр дизпалива.

Зниження цін відбулося з початку тижня, 4 липня. Про це повідомляє сайт enkorr.ua із посиланням на дані оперативного моніторингу цін на пальне.

На 6-7 гривень за літр подешевшало пальне на дніпропетровській мережі VostokGaz. На станціях Chipo та Mango ціни на пальне опустилися на 0,5-2,5 грн за літр.

Загалом ситуація на українському ринку пального з кожним тижнем покращується, про що свідчить зниження цін в оптовому сегменті ринку. Так, наприкінці минулого тижня бензин у групі в середньому по Україні можна було придбати за 50 гривень за літр, а дизельне паливо – за 52 гривні.

За даними експертів насиченість ринку паливом поки нерівномірна — бензину та дизпалива не вистачає насамперед у східних та центральних регіонах України, а ціна на паливо продовжить падати протягом липня і становитиме до кінця нього 49 гривень за літр бензину та 53-54 гривні за дизпаливо.