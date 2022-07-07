Бензин подешевел на 8 гривен – в некоторых городах резко снизилась цена на топливо

Одна из сетей АЗС снизила цену на бензин сразу на 8 гривен

В некоторых региональных сетях АЗС на этой неделе произошло большое снижение цен, так в запорожской сети ZOG бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества и дизельное топливо подешевели на 8 гривен за литр, до 55 и 57 гривен соответственно. Сеть Prime снизила стоимость этих продуктов на 1 гривну — до 53 гривен за литр бензин и до 57 гривен – за литр дизтоплива.

Снижение цен случилось с начала недели, 4 июля. Об этом сообщает сайт enkorr.ua со ссылкой на данные оперативного мониторинга цен на топливо.

На 6-7 гривен за литр подешевело горючее на днепропетровской сети VostokGaz. На станциях Chipo и Mango цены на горючее опустились на 0,5-2,5 грн за литр.

В целом ситуация на украинском рынке горючего с каждой неделей улучшается, о чем свидетельствует снижение цен в оптовом сегменте рынка. Так, в конце минувшей недели бензин в группе в среднем по Украине можно было приобрести за 50 гривен за литр, а дизельное топливо – за 52 гривны.

По данным экспертов насыщенность рынка топливом пока неравномерна - бензина и дизтоплива не хватает прежде всего в восточных и центральных регионах Украины, а цена на топливо продолжит падать в течение июля и составит к концу него 49 гривен за литр бензина и 53-54 гривны за дизтопливо.