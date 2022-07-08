Укр

Вместо топлива – обман: мошенники создали клон сайта известной сети АЗС

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Мошенники создали клон сайта сети АЗС
Мошенники создали клон сайта сети АЗС

Украинцев предупредили про мошенников, которые вместо топлива крадут деньги и персональные данные

С целью завладения деньгами и персональными данными клиентов мошенники создали клон официального онлайн-магазина сети АЗС WOG. Для введения в заблуждение пользователей на фейковом ресурсе размещены ссылки на официальный сайт сети и Центр поддержки клиентов.

Об этом сообщает компании на официальной странице в соцсети Facebook. Таким образом через фейковый сайт аферисты пытаются продать нуждающимся в топливе якобы талоны и топливные карты компании.

В своем обращении в соцсети сеть WOG призывает покупать талоны и топливные карты исключительно через официальные представительства WOG, контакты которых находятся на официальном сайте wog.ua. Ни в коем случае не обращаться в сторонние компании и не покупать из рук.

"Дорогой клиент, обрати внимание — WOG не реализует топливные талоны и карты через сторонние сайты, Telegram-каналы, группы в Viber, страницы в TikTok и другие социальные сети. Также мы не ведем коммуникацию в Telegram-каналах о продаже топливных талонов, поэтому будем благодарны за твою активную позицию и размещение жалоб на подобные публикации — не позволяй мошенникам вводить себя в заблуждение", сообщает пресс-служба компании.

Для получения актуальной информации о наличии топлива клиентам компании рекомендуют пользоваться разделом "Карта" в приложении PRIDE, и по возможности избегать анонимных групп и каналов, информирующих о наличии топлива, поскольку именно эти группы используются для рекламы различных мошеннических схем по фиктивной продаже талонов.

Ранее из-за проблем с топливом весной покупка топлива через топливные талоны была одним из наиболее популярных способов приобрести бензин, но в настоящее время дефицита топлива в западных и южных регионах страны не наблюдается, но остались проблемы на востоке и в центре.

Теги:
#Бензин #Топливо #АЗС #WOG