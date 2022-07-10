Бензиновый голод – где в Украине по-прежнему не хватает топлива

Обеспеченность топливом в Украине далеко не однородна

Ситуация с топливом, чья нехватка вызвала в апреле топливный кризис, постепенно улучшается. Так, некоторые сети АЗС отменили лимиты на продажу топлива и снизили его цену.

Однако по-прежнему рано говорить о полном решении проблем с дефицитом топлива, которого по-прежнему не хватает.

Так, по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Лёушкина рынок наполнен на 75%: на западе они наполнены на 90%, а восток и север на 60-65%. Длится такая ситуация будет достаточно долго, поскольку раньше вся логистика нефтепродуктов в Украине была построена на железнодорожных поставках до крупных нефтебаз, откуда топливо распределялось на АЗС бензовозами.

Хорошей обеспеченности топливом западных и южных регионов способствует тот факт, что именно туда в первую очередь идет импорт автотранспортом или речным путем через Дунай. При этом в центральные и восточные регионы топливо идет дольше и в куда меньшем объеме.

Данные проблемы пытаются использовать мошенники, разрабатывающие схемы наживы на топливе, ради чего даже создают поддельные сайты известных сете АЗС.

Вместе с тем директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн предупреждает, что относительно благоприятная ситуация с топливом в Украине может ухудшиться уже осенью. Причина тому – сезонный рост цен на топливо вкупе с ростом спроса на него, наращивание ракетных ударов со стороны оккупантов.