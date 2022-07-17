Ремонт авто в умовах війни — чи є проблеми з запчастинами та де чинять авто українці

Хто, де і як ремонтує свої авто під час війни

Кожна друга машина в Україні ремонтувалася під час війни – понад 51% опитаних автовласників зізналися, що ремонтували авто під час війни. Основною причиною поломок були проблеми з ходовою та двигуном – 27,6% звернень і лише у 4% йшлося про капітальний ремонт.

Про це йдеться у дослідженні Olx.Авто, присвяченому ринку ремонтів авто з початку війни.

Ремонт будь-якої категорії складності сьогодні в Україні нескладний, принаймні запасних частин для авто в країні цілком вистачає — на тому ж порталі Olx щомісяця розміщуються щонайменше 1 млн оголошень про продаж запчастин для авто.

Причому в червні подібних пропозицій було особливо багато – 1 млн 148 тисяч оголошень, що на 29% більше ніж у червні 2021 року, а найпопулярнішим товаром цієї категорії були деталі для кузова. Трохи менше зросла кількість оголошень про продаж двигунів та запчастин до них.

У разі поломки, 40% українців звертаються для проведення ремонту в СТО, а ті, що залишилися в приблизно рівних пропорціях, йдуть до знайомого майстра або роблять ремонт самі.

Особливо актуальним питання ремонту стало зі скасуванням мит на ввезення авто, знову введеного в липні, коли в Україні виявилося багато уживаних авто. Також стало актуальним питання вибору подібного автомобіля, що можна робити маючи на увазі ряд простих порад.