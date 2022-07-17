Ремонт авто в условиях войны - есть ли проблемы с запчастями и где чинят авто украинцы

Кто, где и как ремонтирует свои авто во время войны

Каждая вторая машина в Украине ремонтировалась во время войны – более 51% опрошенных автовладельцев признались, что ремонтировали авто во время войны. Основной причиной поломок были проблемы с ходовой и двигателем – 27,6% обращений и лишь в 4% речь шла о капитальном ремонте.

Об этом говорится в исследовании Olx.Авто, посвященному рынку ремонтов авто с начала войны

Ремонт любой категории сложности сегодня в Украине несложен, во всяком случае запасных частей для авто в стране вполне хватает – на том же портале Olx ежемесячно размещаются не менее 1 млн объявлений о продаже запчастей для авто.

Причем в июне подобных предложений было особенно много – 1 млн 148 тысяч объявлений, что на 29% больше чем в июне 2021 года, а наиболее популярным товаром в данной категории были детали для кузова. Чуть меньше выросло число объявлений о продаже двигателей и запчастей к ним.

В случае поломки, 40% украинцев обращаются для проведения ремонта в СТО, а оставшиеся в примерно равных пропорциях идут к знакомому мастеру или делают ремонт сами.

Особенно актуальным вопрос ремонта стал с отменой пошлин на ввоз авто, снова введенной в июле, когда в Украине оказалось много подержанных авто. Также стал актуальным вопрос выбора подобного автомобиля, что можно делать имея в голове ряд простых советов.