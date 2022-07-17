Доверяй, но проверяй: на что нужно обратить внимание при покупке авто с пробегом
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Водителям стоит знать несколько нюансов, по которым легко узнается "битая" машина
Война — не самое финансово подходящее время для приобретения автомобиля, но и без своих "колес" становится все сложнее обходиться. Неудивительно, что многие украинцы готовы приобретать б/у машины, при этом надеясь на добросовестность продавца. Впрочем, доверие — это хорошо, но важно и самому не плошать. И если внутреннее состояние салона при не совсем первой свежести не так уж и сложно исправить, то езда на машине, побывавшей в ДТП, — не лучшая идея.
Сегодня мы расскажем, какие признаки могут свидетельствовать о том, что вам пытаются продать "битую" машину, даже если убеждают в обратном. Наиболее явные признаки воедино собрал тематический портал "Автоблог".
Основных моментов, на которые стоит обратить внимание, шесть.
- Подушка безопасности. Эта часть автомобиля одна из наиболее задействованных во время аварий. Поэтому внимательно осмотрите место ее нахождения — там может разниться цвет материала после замены, а также остаться характерные следы на болтах.
- Передняя панель. Если она странно запаянная или перетянута кожей, это может быть признаком попадания в ДТП. Однако часто этот момент могут заметить лишь специалисты.
- Стекла. Присмотритесь к ним повнимательней — возможно, они отличаются. Если да, то обязательно спросите, почему — не из-за дорожного происшествия ли.
- Пластиковые детали. Осмотрите их, особенно в местах креплений. Они наименее крепкие, поэтому после аварии их часто меняют.
- Ремни безопасности. Если они слишком вытянутые или плохо работают, это повод задуматься. Также проверьте бирки на предмет даты выпуска ремня — они должны совпадать с "днем рождения" автомобиля.
- Потертости возле сидений. Каким бы осторожным водитель не был, от частого использования на порожке возле его сидения начинают возникать потертости. Если же их нет, а авто имеет приличный пробег, это наверняка означает участие в аварии.
Иногда что-то из вышеперечисленного может быть в авто и по другим причинам, но если совпадает сразу несколько факторов, лучше отказаться от такой машины.
Если же вы уже приобрели авто и думаете, как его почистить "под себя", рекомендуем ознакомиться с несколькими народными советами. Также мы рассказывали, как из салона можно удалить шерсть животных, а еще ликвидировать запах сигаретного дыма.