Доверяй, но проверяй: на что нужно обратить внимание при покупке авто с пробегом

Водителям стоит знать несколько нюансов, по которым легко узнается "битая" машина

Война — не самое финансово подходящее время для приобретения автомобиля, но и без своих "колес" становится все сложнее обходиться. Неудивительно, что многие украинцы готовы приобретать б/у машины, при этом надеясь на добросовестность продавца. Впрочем, доверие — это хорошо, но важно и самому не плошать. И если внутреннее состояние салона при не совсем первой свежести не так уж и сложно исправить, то езда на машине, побывавшей в ДТП, — не лучшая идея.

Сегодня мы расскажем, какие признаки могут свидетельствовать о том, что вам пытаются продать "битую" машину, даже если убеждают в обратном. Наиболее явные признаки воедино собрал тематический портал "Автоблог".

Основных моментов, на которые стоит обратить внимание, шесть.

Подушка безопасности. Эта часть автомобиля одна из наиболее задействованных во время аварий. Поэтому внимательно осмотрите место ее нахождения — там может разниться цвет материала после замены, а также остаться характерные следы на болтах. Передняя панель. Если она странно запаянная или перетянута кожей, это может быть признаком попадания в ДТП. Однако часто этот момент могут заметить лишь специалисты. Стекла. Присмотритесь к ним повнимательней — возможно, они отличаются. Если да, то обязательно спросите, почему — не из-за дорожного происшествия ли. Пластиковые детали. Осмотрите их, особенно в местах креплений. Они наименее крепкие, поэтому после аварии их часто меняют. Ремни безопасности. Если они слишком вытянутые или плохо работают, это повод задуматься. Также проверьте бирки на предмет даты выпуска ремня — они должны совпадать с "днем рождения" автомобиля. Потертости возле сидений. Каким бы осторожным водитель не был, от частого использования на порожке возле его сидения начинают возникать потертости. Если же их нет, а авто имеет приличный пробег, это наверняка означает участие в аварии.

Читайте также: Категория Транспорт Трещина на лобовом стекле автомобиля: как остановить напасть самостоятельно В автомагазинах продаются специальные ремонтные наборы для таких досадных случаев.

Иногда что-то из вышеперечисленного может быть в авто и по другим причинам, но если совпадает сразу несколько факторов, лучше отказаться от такой машины.

Если же вы уже приобрели авто и думаете, как его почистить "под себя", рекомендуем ознакомиться с несколькими народными советами. Также мы рассказывали, как из салона можно удалить шерсть животных, а еще ликвидировать запах сигаретного дыма.