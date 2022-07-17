Довіряй, але перевіряй: на що потрібно звернути увагу при покупці авто з пробігом

Водіям варто знати кілька нюансів, за якими легко впізнається "бита" машина

Війна — не найбільш фінансо підходящий час для придбання автомобіля, але і без своїх "колес" стає все складніше обходитися. Не дивно, що багато українців готові купувати машини, при цьому сподіваючись на сумлінність продавця. Втім, довіра — це добре, але перевірка зайвою не буде. І якщо внутрішній вигляд салону при не зовсім першій свіжості не так вже й складно поліпшити, то їзда на машині, яка побувала у ДТП, — не найкраща ідея.

Сьогодні ми розповімо, які ознаки можуть свідчити, що вам намагаються продати "биту" машину, навіть якщо переконують у зворотному. Найбільш очевидні ознаки воєдино зібрав тематичний портал "Автоблог".

Основних моментів, на які варто звернути увагу, є шість.

Подушка безпеки. Ця частина автомобіля є однією з найбільш задіяних під час аварій. Тому уважно огляньте місце її розташування — там може різнитися колір матеріалу після заміни, а також характерні сліди на болтах. Передня панель. Якщо вона дивно запаяна або перетягнута шкірою, це може бути ознакою влучення в ДТП. Проте, часто цей момент можуть помітити лише фахівці. Скло. Придивіться до них уважніше — можливо вони відрізняються. Якщо так, то обов’язково запитайте, чому — чи не через дорожню пригоду. Пластикові деталі. Огляньте їх, особливо у місцях кріплень. Вони найменш міцні, тож після аварії їх часто змінюють. Ремені безпеки. Якщо вони надто витягнуті чи погано працюють, це привід замислитись. Також перевірте бирки щодо дати випуску ременя — вони повинні збігатися з "днем народження" автомобіля. Потертість біля сидінь. Яким би обережним не був водій, від частого використання на поріжці біля його сидіння починають виникати потертості. Якщо їх немає, а авто має пристойний пробіг, це швидше за все означає участь у аварії.

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Іноді щось з переліченого вище може бути в авто і з інших причин, але якщо збігається відразу кілька факторів, краще відмовитися від такої машини.

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