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Довіряй, але перевіряй: на що потрібно звернути увагу при покупці авто з пробігом

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У бажанні переконатися, що з "залізною конячкою" все добре, немає нічого поганого Новина оновлена 17 липня 2022, 10:53
У бажанні переконатися, що з "залізною конячкою" все добре, немає нічого поганого

Водіям варто знати кілька нюансів, за якими легко впізнається "бита" машина

Війна — не найбільш фінансо підходящий час для придбання автомобіля, але і без своїх "колес" стає все складніше обходитися. Не дивно, що багато українців готові купувати машини, при цьому сподіваючись на сумлінність продавця. Втім, довіра — це добре, але перевірка зайвою не буде. І якщо внутрішній вигляд салону при не зовсім першій свіжості не так вже й складно поліпшити, то їзда на машині, яка побувала у ДТП, — не найкраща ідея.

Сьогодні ми розповімо, які ознаки можуть свідчити, що вам намагаються продати "биту" машину, навіть якщо переконують у зворотному. Найбільш очевидні ознаки воєдино зібрав тематичний портал "Автоблог".

Основних моментів, на які варто звернути увагу, є шість.

  1. Подушка безпеки. Ця частина автомобіля є однією з найбільш задіяних під час аварій. Тому уважно огляньте місце її розташування — там може різнитися колір матеріалу після заміни, а також характерні сліди на болтах.
  2. Передня панель. Якщо вона дивно запаяна або перетягнута шкірою, це може бути ознакою влучення в ДТП. Проте, часто цей момент можуть помітити лише фахівці.
  3. Скло. Придивіться до них уважніше — можливо вони відрізняються. Якщо так, то обов’язково запитайте, чому — чи не через дорожню пригоду.
  4. Пластикові деталі. Огляньте їх, особливо у місцях кріплень. Вони найменш міцні, тож після аварії їх часто змінюють.
  5. Ремені безпеки. Якщо вони надто витягнуті чи погано працюють, це привід замислитись. Також перевірте бирки щодо дати випуску ременя — вони повинні збігатися з "днем народження" автомобіля.
  6. Потертість біля сидінь. Яким би обережним не був водій, від частого використання на поріжці біля його сидіння починають виникати потертості. Якщо їх немає, а авто має пристойний пробіг, це швидше за все означає участь у аварії.

Іноді щось з переліченого вище може бути в авто і з інших причин, але якщо збігається відразу кілька факторів, краще відмовитися від такої машини.

Якщо ж ви вже придбали авто та думаєте, як його почистити "під себе", рекомендуємо ознайомитися з кількома народними порадами. Також ми розповідали, як із салону можна видалити шерсть тварин, а ще ліквідувати запах сигаретного диму.

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#Автомобіль #Водій #Авто #Купівля #Б/у автомобілі