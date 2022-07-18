Коли припиниться дефіцит палива – міністр назвав дату

Міністр обіцяє, що ринок насититься бензином, потрібно ще трохи зачекати

У той час як ціна палива в Україні продовжує падати, його дефіцит, як і раніше, зберігається, що визнається і в уряді.

Так, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що через обстріл українських НПЗ, припинення імпорту з Росії та Білорусі, та доставки його танкерами до чорноморських портів, доводиться замінювати його імпортом сотень тисяч тонн з Європи автотранспортом. Про це урядовець заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Що сталося зараз? Зараз ринок скупив, напевно, всі бензовози, які були доступні в цій частині світу. Подивіться на наші траси, вони всі так чи інакше у бензовозах", — каже про масштаби імпорту палива в Україну міністр.

За його словами, держава максимально спростила і скасувала все що могли. Фактично, якщо хтось хоче стати перевізником і зареєструватися, це все відбувається за декларативним принципом.

Так, за даними сайту Енкор кількість імпортерів дизпалива з початку російської агресії зросла майже вчетверо — з 67 до 261 компаній.

Загалом, за словами Олександра Кубракова, ситуація на ринку дизельного палива і зрідженого газу заспокоїлася, а от по бензину ще потрібно півтора або два місяці, поки ринок насититься і сформує запас.

Тим часом забезпеченість бензином України неоднорідна, якщо захід і південь країни загалом забезпечені ним, то ось сходу та центру країни палива поки що явно не вистачає.