Паливу прогнозують зниження цін – наскільки подешевшає бензин та дизель до кінця липня

До кінця липня бензин та дизель знову подешевшають

Весняна паливна криза з якою зіткнулася Україна, дедалі слабше нагадує про себе – за насиченням ринку почалося падіння цін на автогаз та інші види палива.

Як повідомив "Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук, зовнішня кон’юнктура сприяє падінню цін на паливо в Україні, починаючи зі зниження ціни на нафту та закінчуючи падінням відпускних цін на паливо в Європі.

"Всі помітили, що ціна автогазу суттєво йде вниз і навіть можна зустріти на ринку ціну в 28-31 гривню за літр даного палива. Йде зниження цін і за бензином і дизелем, так що в найближчі 7-10 днів думаю ціна на них впаде на 1,5-2 гривні. Тобто динаміка цін дуже хороша для автомобілістів і з урахуванням падіння цін на нафту нижче 100 доларів за барель котирування знижуватимуться і далі", — зазначає Олександр Мельничук.

У липні ситуація з паливом різко покращилася – на більшості АЗС західного та південного регіону вже немає черг за паливом, дедалі більше його стає у центральних регіонах. Також за цей час серйозно знизилися ціни на пальне – на деяких мережах падіння становило до 8 гривень за літр.