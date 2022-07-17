Топливу прогнозируют снижение цен – насколько подешевеет бензин и дизель до конца июля

До конца июля бензин и дизель снова подешевеют

Весенний топливный кризис с которым столкнулась Украина, все слабее напоминает о себе – вслед за насыщением рынка началось падение цен на автогаз и прочие виды топлива.

Как сообщил "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, внешняя конъюнктура способствует падению цен на топливо в Украине, начиная со снижения цены на нефть и заканчивая падением отпускных цен на топливо в Европе.

"Все заметили, что цена автогаза существенно идет вниз и даже можно встретить на рынке цену в 28-31 гривну за литр данного топлива. Идет снижение цен и по бензину и дизелю, так что в ближайшие 7-10 дней думаю цена на них упадет на 1,5-2 гривны. То есть динамика цен очень хорошая для автомобилистов и с учетом падения цен на нефть ниже 100 долларов за баррель котировки будут снижаться и дальше", — отмечает Александр Мельничук.

В июле ситуация с топливом резко улучшилась – на большинстве АЗС западного и южного региона уже нет очередей за топливом, все больше его становится в центральных регионах. Также за это время серьезно снизились цены на топливо – на некоторых сетях падение составило до 8 гривен за литр.