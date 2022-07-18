Когда прекратится дефицит топлива – министр назвал дату

Министр обещает, что рынок насытится бензином, нужно еще немного подождать

В то время как цена топлива в Украине продолжает падать, его дефицит по-прежнему сохраняется, что признается и в правительстве.

Так, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что из-за обстрелов украинских НПЗ, прекращения импорта из рф и Беларуси, и доставки его танкерами в черноморские порты, приходится замещать его импортом сотен тысяч тонн из Европы автотранспортом. Об этом чиновник заявил в интервью РБК-Украина.

"Что произошло сейчас? Сейчас рынок скупил, наверное, все бензовозы, которые были доступны в этой части мира. Посмотрите на наши трассы, они все так или иначе в бензовозах", — говорит о масштабах импорта топлива в Украину министр.

По его словам государство максимально упростило и отменило все что могли. Фактически если кто-то хочет стать перевозчиком и зарегистрироваться, это все происходит по декларативному принципу.

Так, по данным сайта Енкорр количество импортеров дизтоплива с начала российской агрессии выросло почти вчетверо – с 67 до 261 компаний.

В целом по словам Александра Кубракова ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась, а вот по бензину еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас.

Тем временем обеспеченность бензином Украины неоднородна, если запад и юг страны в целом обеспечены им, то вот востоку и центру страны топлива пока явно не хватает.