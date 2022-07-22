Как уберечь свой автомобиль от угона: 5 советов от опытных водителей

Стопроцентного способа избежать встречи с воровством нет, однако есть несколько советов, которые все же могут помочь сохранить ваше авто

Каждый сознательный автомобилист хотя бы однажды, но задумывался о том, как оградить свою машину от воров. Как правило, на просторах интернета предлагают огромное количество вариантов для защиты, однако не все они действительно действенны. "Телеграф" решил собрать бюджетные, а главное качественные методы спасения от мошенников.

Как пишет ТСН.Авто, в Украине действует много схем угона транспортных средств, самой простой из которых — "прямая" кража. Это обычно происходит, когда человек занят своими делами и оставил авто без присмотра. В такие моменты бандит может быстро открыть машину, подкинуть свой блок управления двигателем и даже без ключа уехать. Такая работа у опытного угонщика может занять всего несколько минут.

Эксперты отмечают, что ни одного стопроцентно способа защиты авто, к сожалению, не существует, однако помочь своему железному другу вы все же сможете.

Страховка

Если у вас нет желания лазить к электрической схеме машины, проще будет просто застраховать ее. Если вы выберете для себя страхование типа "КАСКО" – это будет проще всего. Эта система поможет защитить т.н. от разных жизненных факторов. Однако важно учесть, что цены на страховку "кусаются".

Сейчас существует возможность застраховать авто исключительно от угона, что не так сильно отразится на вашем кошельке.

Механическая блокировка

Еще с древности этот тип защиты пользуется популярностью. Им можно заблокировать коробку передач и руль.

Чтобы обойти эту систему, нужно сделать некоторые манипуляции, на которые нужно время и очень много желаний. В последнее время блокировку стали ставить на капот, чтобы бандитам было труднее добраться до блока управления и отключить сирену.

Дополнительный иммобилайзер

Эта вещь хоть не сильно, но защищает автомобиль от воров-новичков. Если угонщик считал "кодграбером" ключ и уже залез в авто, тогда его ждет сюрприз. Ведь ему нужно было считать данные не только с ключа, но и из так называемой "метки", именно без нее автомобиль просто не заведется. И более умные бандиты уже с ними знакомы и могут без проблем считать и их. Еще один плюс "метки" – это защита на светофорах и стоянках. Если водителя вытащат из авто, а "метка" спрятана в кармане, тогда вора ждет разочарование и через несколько метров авто просто остановится.

Скрытая кнопка

Все просто – мастер ищет проводку, которая отвечает за бензонасос или зажигание и устанавливает в разрыв обычную кнопку – и все. Теперь для того, чтобы завести авто, нужно знать, где кнопка, и нажать на нее. В этом варианте самое главное – выбрать место, где вор ее точно не найдет.

Ну и конечно можно установить традиционную сигнализацию. Проблема этого выбора в том, что тяжело найти действительно хороший охранный комплекс.

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Сигнализация

Дешевая сигнализация – не более чем простая игрушка, благодаря которой можно открывать двери и багажник на дистанции. Однако это точно не означает, что дорогие системы будут гораздо лучше. К выбору сигнализации нужно подходить сознательно, учитывая "слабые" места вашего авто, которые нужно "прикрыть" от лишних глаз и рук.

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