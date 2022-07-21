Замена масла в коробке передач: какие нюансы нужно знать автолюбителям

Самостоятельная замена масла может повлечь за собой неприятные последствия.

Обязательным пунктом в техническом обслуживании авто является периодическая замена масла. Эксперты не советуют подбирать жидкость для коробки по своему усмотрению, ведь она должна быть прописана в инструкции по эксплуатации машины — они регламентируются производителями.

Замена смазки

С инженерной точки зрения существует два вида коробки: механическая и традиционный гидроавтомат. Поэтому и разновидностей смазочных жидкостей также две: гидротрансмиссионная смазка для "автоматики" и смазка шестерен и валов в механической части КПП. В то же время, каждый производитель транспортных средств обычно требует от владельцев более конкретного типа смазочных материалов. Заводы-производители автомобилей обычно указывают, какуое масло лучше выбирать для той или иной машины.

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Подходящая ситуация и со сроками замены жидкостей. Производитель прописывает в инструкции конкретные требования производителя трансмиссии:

Для одних автомобилей это может быть 50-60 тысяч км;

Для остальных 80-100 тысяч км.

Следует отметить, что любая смазка имеет свой срок годности, поэтому использовать ее после истечения указанного срока не стоит. Также известно, что химические составы не позволяют смешивать между собой различные моторные и трансмиссионные жидкости от разных производителей.

Единственным исключением эксперты называют случай критической утечки, когда необходимо куда-то доехать, например, в сервисный центр. В таком случае появляется возможность долить любуое масло, чтобы проехать 10-20 километров. Такой короткий период на состоянии авто не отразится.

Длительная эксплуатация смазки провоцирует потерю смазочных, антифрикционных и антикоррозионных свойств, что в дальнейшем неизбежно приводит к износу шестерен в коробке. Более того — жидкость становится для деталей КПП агрессивным абразивом, который может "съесть" коробку уже через несколько недель.

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Где менять масло

Как правило, ничего сложного в замене масло нет: старое излияние, новое залив. Однако с другой стороны, опытные водители отмечают, что попытка заменить жидкость самостоятельно часто приводит к печальным результатам.

Не каждый владелец авто в курсе конструктивных особенностей своей КПП, как она устроена изнутри, имеющая отсеки и ребра охлаждения. Поэтому старое масло может вытечь из КПП не полностью, поэтому эти остатки могут стать неким блоком, который будет провоцировать быстрое старение более свежей жидкости.

Также разные производители по-разному прописывают процедуру замены. Некоторые, например, требуют замены латунной прокладки под сливной пробкой, другие – специальной промывкой конструкций коробки. Учитывая вышеуказанное, эксперты советуют заменять масло в специализированных центрах сервисного обслуживания.

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