Заміна мастила у коробці передач: які нюанси потрібно знати автолюбителям

Самостійна заміна масла може потягнути за собою неприємні наслідки

Обов’язковим пунктом у технічному обслуговуванні авто є періодична заміна мастила. Експерти не радять підбирати рідину для коробки передач на свій розсуд, адже вона має бути прописана в інструкції з експлуатації машини — вони регламентуються виробниками.

Заміна мастила

З інженерної точки зору існує два види коробки передач: механічна та традиційний гідроавтомат. Тож і різновидів мастильних рідин також два: гідротрансмісійне мастило для "автоматики" а також мастило для змащування шестернів та валів у механічній частині КПП. Водночас кожен виробник транспортних засобів зазвичай вимагає від власників більш конкретного типу змащувальних матеріалів. Заводи-виробники автомобілів зазвичай вказують, яке мастило краще обирати для тієї чи іншої машини.

Читайте також: Категорія Транспорт Тріщина на лобовому склі автомобіля: як зупинити напасть самостійно У автомагазинах продаються спеціальні ремонтні набори для таких прикрих випадків

Відповідна ситуація й з термінами заміни рідин. Виробник прописує в інструкції конкретні вимоги виробника трансмісії:

Для одних автомобілів це може бути 50-60 тисяч кілометрів;

Для інших 80-100 тисяч кілометрів.

Варто відзначити, що будь-яке мастило має свій термін придатності, тож використовувати його після спливу вказаного строку не варто. Також відомо, хімічні склади не дозволяють змішувати між собою різні моторні та трансмісійні рідини від різних виробників.

Єдиним виключенням експерти називають випадок критичного витоку, коли необхідно кудись доїхати, наприклад, до сервісного центру. В такому випадку з’являється можливість долити будь-яке мастило, аби проїхати 10-20 кілометрів. Такий короткий період на стані авто не позначиться.

Тривала експлуатація мастила провокує втрату змащувальних, антифрикційних і антикорозійних властивостей, що в подальшому неминуче призводить до зношування шестернів у коробці. Ба більше — рідина стає для деталей КПП агресивним абразивом, який може "з’їсти" коробку вже за кілька тижнів.

Читайте також: Категорія Транспорт Як поміняти колесо на автомобілі без домкрата: два найспростіші способи для новачків Домкрат — це річ, яка обов'язково має бути в автомобілі, однак інколи цей ґаджет може виходити з ладу

Де замінювати мастило

Як правило, нічого складного у заміні мастила немає: старе вилив, нове залив. Проте, з іншого боку, досвідчені водії зазначають, що спроба замінити рідину самостійно часто призводить до сумних результатів.

Не кожен власник авто в курсі конструктивних особливостей своєї КПП, як вона влаштована зсередини, які має відсіки та ребра охолодження тощо. Тому старе мастило може витекти з КПП не повністю, тож ці залишки можуть стати таким собі блоком, який провокуватиме швидке старіння більш свіжого мастила.

Також різні виробники по-різному прописують процедуру заміни. Деякі, наприклад, вимагають заміни латунної прокладки під зливною пробкою, інші — спеціального промивання конструкцій коробки. Враховуючи вищевказане, експерти радять замінювати мастило в спеціалізованих центрах сервісного обслуговування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які два прості способи допоможуть швидко охолодити салон автомобіля, якщо ваш кондиціонер зламаний чи не працює.

Також нагадаємо, що робити автомобілістам у спеку, аби їзда за кермом була комфортною.