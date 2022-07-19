Як поміняти колесо на автомобілі без домкрата: два найспростіші способи для новачків

Домкрат — це річ, яка обов'язково має бути в автомобілі, однак інколи цей ґаджет може виходити з ладу

У дорозі ніхто з водіїв не застрахований від пробиття коліс, а тому завжди необхідно мати з собою "запаску", яку можна оперативно замінити та продовжити шлях далі. Крім запасного колеса треба мати ще й інструмент, щоб його встановити — ключі та домкрат — однак, є ситуації коли щось може вийти з ладу, або ж ви просто не подбали про прилади для "запаски" завчасно.

Для таких випадків "Телеграф" з'ясував, як замінити автомобільне колесо без домкрата. Порадами ділилися водії порталу "Твоя машина".

Перший спосіб — перекачування коліс

Для цього треба спустити те колесо, яке розташоване по діагоналі від проколотого. Після цього накачати колесо, яке треба замінити і підставити під амортизатор або балку якусь опору. Наступний крок — здуваємо проколоте колесо і запаску, замінюємо, підкладаємо хоч щось під встановлене колесо, а потім накачуємо його. Коли накачали — виймаєте опору і накачуєте спущене колесо по діагоналі.

Другий спосіб — "вивішування" колеса

Цей варіант заміни колеса без домкрата вимагає пошуку відповідної поверхні — невеликого пагорба чи щось на кшталт цього, аби можна було здійснити "вивішування" авто. Яким колесом наїхати на пагорб? Сусіднім, але точно не тим, яке розташоване від проколотого по діагоналі. Якщо прокололося заднє праве, то наїжджай на підвищення або заднім лівим, або переднім правим, але тільки не переднім лівим.

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