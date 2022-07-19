Как поменять колесо на автомобиле без домкрата: два самых простых способа для новичков

Домкрат – это вещь, которая обязательно должна быть в автомобиле, однако иногда этот гаджет может выходить из строя

В дороге никто из водителей не застрахован от пробития колес, поэтому всегда необходимо иметь с собой "запаску", которую можно оперативно заменить и продолжить путь дальше. Кроме запасного колеса нужно иметь еще и инструмент, чтобы его установить — ключи и домкрат — однако, есть ситуации, когда что-то может выйти из строя, или вы просто не позаботились о приборах для "запаски" заблаговременно.

Для таких случаев "Телеграф" выяснил, как заменить автомобильное колесо без домкрата. Советами делились водители портала "Твоя машина".

Первый способ – перекачка колес

Для этого нужно спустить то колесо, расположенное по диагонали от проколотого. После этого накачать колесо, которое нужно заменить и подставить под амортизатор или балку какую-либо опору. Следующий шаг – сдуваем проколотое колесо и запаску, заменяем, подкладываем хоть что-то под установленное колесо, а затем накачиваем его. Когда накачали – вынимаете опору и накачиваете спущенное колесо по диагонали.

Второй способ — "вывешивание" колеса

Этот вариант замены колеса без домкрата требует поиска соответствующей поверхности — небольшого холма или что-то вроде того, чтобы можно было осуществить вывешивание авто. Каким колесом наехать на холм? Соседним, но точно не тем, которое расположено от проколотого по диагонали. Если прокололось заднее правое, то выезжай на повышение либо задним левым, либо передним правым, но только не передним левым.

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