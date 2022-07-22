Як вберегти свій автомобіль від викрадення: 5 порад від досвідчених водіїв

Стовідсоткового способу уникнути зустрічі з крадієм немає, проте є кілька порад, які все ж можуть допомогти зберегти ваше авто

Кожен свідомий автомобіліст хоча б одного разу, але замислювався про те, як захистити свою машину від крадіїв. Як правило, на просторах інтернету пропонують величезну кількість варіантів для захисту, проте не всі вони насправді дієві. "Телеграф" вирішив зібрати бюджетні, а головне якісні способи порятунку від шахраїв.

Як пише ТСН.Авто, в Україні діє багато схем викрадення транспортних засобів, найпростішою з яких — є "пряма" крадіжка. Це зазвичай відбувається, коли людина зайнята своїми справами і залишила авто без догляду. У такі моменти бандит може швидко відкрити машину, "підкинути" свій блок керування двигуном і навіть без ключа поїхати. Така робота у досвідченого викрадача може зайняти лише кілька хвилин.

Експерти наголошують, що жодного стовідсотково способу захисту авто, на жаль, не існує, проте допомогти своєму залізному другові ви все ж зможете.

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Страховка

Якщо у вас немає бажання лазити до електричної схеми вашої машини, простіше буде просто застрахувати її. Якщо ви оберете для себе страхування типу "КАСКО" — це буде простіше за все. Ця система допоможе захистити т.з. від різних життєвих факторів. Проте важливо врахувати те, що ціни на страховку "кусаються".

Наразі існує можливість застрахувати авто виключно від викрадення, що не так сильно позначиться на вашому гаманці.

Механічне блокування

Ще з давніх-давен цей тип захисту користується популярністю. Ним ви можете заблокувати коробку передач та кермо.

Щоб обійти цю систему, треба зробити деякі маніпуляції, на які потрібні час та дуже багато бажання. Останнім часом блокування почали ставити на капот, щоб бандитам було важче дістатися до блоку керування та відключити сирену.

Додатковий імобілайзер

Ця річ хоч не сильно, але захищає автомобіль від злодіїв-початківців. Якщо викрадач зчитав "кодграбером" ключ і вже заліз до авто, тоді на нього чекає сюрприз. Адже йому потрібно було зчитати дані не тільки з ключа, а ще й з так званої "мітки", саме без неї автомобіль просто не заведеться. Та більш розумні бандити вже з ними знайомі і можуть без проблем зчитати і їх. Ще один плюс "мітки" – це захист на світлофорах та стоянках. Якщо водія витягнуть з авто, а "мітка" схована у кишені, тоді на злодія чекає розчарування і за кілька метрів авто просто зупиниться.

Прихована кнопка

Все просто – майстер шукає проводку, яка відповідає за бензонасос чи запалювання, та встановлює у розрив звичайну кнопку – і все. Тепер для того, щоб завести авто, треба знати, де кнопка, та натиснути на неї. В цьому варіанті найголовніше – обрати місце, де злодій її точно не знайде.

Ну і, звичайно, можна встановити традиційну сигналізацію. Проблема цього вибору в тому, що важко знайти дійсно гарний охоронний комплекс.

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Сигналізація

Дешева сигналізація — не більше ніж проста забавка, завдяки якій можна відчиняти двері та багажник на дистанції. Проте це точно не означає, що дорогі системи будуть набагато кращими. До вибору сигналізації потрібно підходити свідомо, враховуючи "слабкі" місця вашого авто, які треба "прикрити" від зайвих очей та рук.

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