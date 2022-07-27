Советы водителям-новичкам: как правильно настроить руль, кресло и зеркала

Если все сделать правильно, то это может спасти водителя от переутомления за рулем и даже от ДТП

Правильность посадки в автомобиль – наиболее легкое из того, что приходится осваивать начинающему водителю, однако и этот процесс имеет определенные нюансы. Важно не только сохранить максимальный обзор дороги и легкость вращения руля, но и сесть удобно, чтобы ничего не затекало и не болели части тела.

Как передает портал "Автофишки", по статистике, причина большинства ДТП — физическая усталость водителя, а также раздражающие факторы, снижающие концентрацию за рулем. На это, в том числе, влияет неправильное расположение за рулем и пренебрежение простыми правилами. О них "Телеграф" рассказывает в материале.

Как настроить водительское кресло в автомобиле

Положение тела на кресле должно быть таким, чтобы было максимально удобно спине, а поясница не проваливалась назад, поэтому следует отрегулировать удобный вам угол наклона спинки (оптимальный вариант – 90 градусов).

Кресло водителя должно быть расположено так, чтобы было комфортно доставать до педалей – для настройки правой ногой следует нажать на педаль тормоза до упора, а левой – упереться в свободное место слева. Следует настроить расположение сиденья таким образом, чтобы ноги оставались полусогнутыми.

Как настроить положение руля

Руль в современных автомобилях настраивается по высоте, а в некоторых даже по глубине. Самое удобное положение – это когда руки на руле немного согнуты в локтях, но при этом водителю не приходится тянуться к нему. Следует также обращать внимание на то, чтобы все приборы оставались в поле зрения.

Как настроить зеркала

Начинать следует с зеркала в салоне – оно должно максимально охватывать заднее стекло и доходить до нижнего края. Центр стекла должен совпадать с центром заднего стекла. Следует позаботиться о том, что между этими двумя частями салона не было никаких препятствий.

Наружные зеркала настройте так, чтобы они показывали дорогу сбоку, часть соседней полосы и автомобили на ней. Если в кадр попадает ручка задней двери или часть крыла – это признак того, что они настроены правильно.

Как настроить подголовник

Подголовник — это пассивная защита во время аварии, поэтому его подушка должна располагаться на одной линии с затылком. Зафиксируйте эту часть кресла так, чтобы она надежно защитила шейные позвонки, если кто-то врежется в авто сзади.

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