Адская жара: что в автомобиле может сломаться первым из-за перегрева

Высокие летние температуры лишь увеличивают возможность появления проблем с машиной

Хороший опытный водитель должен понимать, что летняя жара не слишком подходит его автомобилю. Однако если знать, как быстро охладить авто, не навредив ему, можно спасти себя от дополнительных расходов на ремонт. При этом все равно стоит регулярно проверять несколько самых важных элементов внутренней "начинки" машины, потому что они очень подвержены воздействию жары.

О том, к чему стоит присмотреться более внимательно, сообщает "Телеграф", ссылаясь на Avto-blog. Всего наиболее чувствительных к летним температурам является восемь важнейших "запчастей".

Мотор. Если мотор перегревается, вероятно, есть проблемы в системе его охлаждения. Проверьте, все ли в порядке и при необходимости обратитесь к мастеру.

Если мотор перегревается, вероятно, есть проблемы в системе его охлаждения. Проверьте, все ли в порядке и при необходимости обратитесь к мастеру. Электровентилятор для обдува радиатора. Если в вашей машине не чувствуется повышения температуры во время движения, но в той же пробке это становится проблемой, вероятно, проблема именно в нем.

Если в вашей машине не чувствуется повышения температуры во время движения, но в той же пробке это становится проблемой, вероятно, проблема именно в нем. Термостат. Этот элемент "внутренностей" авто порой может клинить в закрытом положении. Если это случится, то уже через четверть часа авто начнет перегреваться. А если еще и будут воздействовать солнечные лучи, то водителю и пассажиру явно не позавидуешь.

Этот элемент "внутренностей" авто порой может клинить в закрытом положении. Если это случится, то уже через четверть часа авто начнет перегреваться. А если еще и будут воздействовать солнечные лучи, то водителю и пассажиру явно не позавидуешь. Патрубок. Он вполне способен из-за перегрева лопнуть. Следите за уровнем охлаждающей жидкости, чтобы он не опускался ниже нормы.

Он вполне способен из-за перегрева лопнуть. Следите за уровнем охлаждающей жидкости, чтобы он не опускался ниже нормы. Радиатор. Прочищайте радиатор от трупиков мошкары, пуха и других "грязных" деталей почаще. Иначе его перегрев вам гарантирован.

Прочищайте радиатор от трупиков мошкары, пуха и других "грязных" деталей почаще. Иначе его перегрев вам гарантирован. Водяной насос. Обратите внимание на то, из чего изготовлено крыльчатку "помпы". Если она пластиковая, но работает на стальном вале, то вскоре может износиться. Из-за этого крыльчатка имеет свойство отделяться, что мешает дальше охлаждать систему.

Обратите внимание на то, из чего изготовлено крыльчатку "помпы". Если она пластиковая, но работает на стальном вале, то вскоре может износиться. Из-за этого крыльчатка имеет свойство отделяться, что мешает дальше охлаждать систему. Двигатель . Нередко пробой прокладки на головке блока цилиндров или трещина на самой головке могут проявляться в качестве перегрева автомобиля (или как его последствие).

. Нередко пробой прокладки на головке блока цилиндров или трещина на самой головке могут проявляться в качестве перегрева автомобиля (или как его последствие). Тормоза. Имейте в виду, что тормоза имеют свойство "подгорать" — особенно, если вы часто и активно их используете. Разумеется, под воздействием высоких температур их "изнашивание" происходит еще быстрее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие предметы лучше не оставлять в салоне автомобиля во время высоких летних температур.