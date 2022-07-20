Что лучше не оставлять в салоне авто в жару: советы водителям

Лучше дважды перепроверить салон машины, прежде чем его оставить под воздействием солнца

Летняя жара становится причиной дискомфортного пребывания в большинстве автомобилей — слишком ярко, слишком душно, слишком горячо. Мы уже рассказывали, как машину можно спасти от жуткого перегрева, однако стоит позаботиться еще и том, что вы оставляете в салоне. Даже небольшая, как вам кажется, мелочь, способна нанести весьма масштабный ущерб.

Перечень опасных для воздействия жары предметов опубликовали на портале Auto-blog, передает "Телеграф". Большинство из этих вещей — настолько привычны для нас в повседневном использовании, что мы часто их даже не замечаем.

Что же стоит забрать из авто, если оно, скорее всего, останется под воздействием солнечных лучей и высоких температур?

Зарядка для телефона или "разветвитель". В этот пункт также можно включить все остальные электроустройства, которые подзаряжаются от прикуривателя. Они часто греются, даже если зарядка не проводится. Тем более — в летнюю жару. Однажды, забыв подобную вещицу в салоне машины под солнцем, вы можете ее не досчитаться — она попросту расплавится.

В этот пункт также можно включить все остальные электроустройства, которые подзаряжаются от прикуривателя. Они часто греются, даже если зарядка не проводится. Тем более — в летнюю жару. Однажды, забыв подобную вещицу в салоне машины под солнцем, вы можете ее не досчитаться — она попросту расплавится. Ароматизатор воздуха. Да-да, привычные нам "елочки" и прочая мелочь, болтающаяся либо на зеркале, либо на заднем стекле авто. Если в них есть жидкий наполнитель, то будьте готовы к вероятной "аварии" подобного гаджета. От перегрева на корпусе ароматизатора может появиться трещина, из-за чего жидкость потечет по всему автомобилю. Но ядреный запах — лишь полбеды. Очень часто под воздействием высокой температуры наполнитель ароматизатора может испортить обивку салона. Нередко следы таких химических реакций просто не удается вывести.

Да-да, привычные нам "елочки" и прочая мелочь, болтающаяся либо на зеркале, либо на заднем стекле авто. Если в них есть жидкий наполнитель, то будьте готовы к вероятной "аварии" подобного гаджета. От перегрева на корпусе ароматизатора может появиться трещина, из-за чего жидкость потечет по всему автомобилю. Но ядреный запах — лишь полбеды. Очень часто под воздействием высокой температуры наполнитель ароматизатора может испортить обивку салона. Нередко следы таких химических реакций просто не удается вывести. Баллоны под давлением. Речь идет о любых предметах с распылителями — лаки для волос, баночки с краской или строительной пеной, перцовые баллончики и т.п. Нагревшись под солнцем, они могут фактически взорваться и перепачкать весь салон.

Речь идет о любых предметах с распылителями — лаки для волос, баночки с краской или строительной пеной, перцовые баллончики и т.п. Нагревшись под солнцем, они могут фактически взорваться и перепачкать весь салон. Бутылки с обычной водой. Водителей любят пугать страшилками насчет стеклянных емкостей, которые на солнце якобы способны работать в качестве линзы и поджечь внутренности автомобиля. Пожар, скорее всего, будет маловероятен, однако испортить пластиковые элементы салона машины подобная бутылка может — если останется на нем лежать под солнечными лучами.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о двух простых способах быстро проветрить салон автомобиля, если ваш кондиционер сломан или не работает.

Также мы писали, как правильно мыть машину в летнюю жару, чтобы не навредить ни себе, ни "железному коню".