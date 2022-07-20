Как быстро охладить авто в жару: простые советы для водителей

Обычные бутылки со льдом помогут водителям в жаркие дни

В мощную летнюю жару, казалось бы, спастись от перегрева способен только кондиционер, однако существуют и другие методы, благодаря которым можно спокойно обойтись без охладителя, избавив себя от высоких температур в салоне.

Как пишет Auto Oboz, позаботиться о температуре в салоне можно еще до того, как вы оставите авто на парковке.

Если ваш автомобиль долгое время находится под прямыми солнечными лучами, позаботьтесь о том, чтобы защитить машину от их воздействия. Самым эффективным в этом случае будет поставить автомобиль под навес, в гараж или на подземную парковку. Но если такой возможности нет, воспользуйтесь специальным солнцезащитным экраном, отражающим тепло. Также если машина находится в безопасности, можно оставить окна открытыми.

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Эффективность тени в жару

Когда садитесь в салон раскаленного авто, позаботьтесь о том, чтобы избавиться от как можно большего количества горячего воздуха. Эксперты говорят, что наиболее эффективным способом будет открыть окно с пассажирской стороны, при этом энергично открывать и закрывать водительскую дверь. Таким образом, максимальный объем перегретого воздуха выйдет на улицу.

Экран для отражения тепла

В движении также важно сохранять температуру вашего тела в приемлемом диапазоне – лишние градусы влияют на общее состояние организма, что может сказаться на безопасности путешествия.

Для охлаждения салона автомобиля можно использовать намоченную ткань (или обычные влажные салфетки) помещенную на вентиляционные отверстия. Включите вентилятор, и из ткани начнет испаряться влага, что немного снизит температуру в машине.

Проблема неработающего кондиционера

Еще один рекомендуемый способ – запастись льдом в бутылках или пакетах. Его можно просто разместить в салоне или попытаться прикрепить на решетках воздуховодов. Только остерегайтесь нежелательного конденсата, который будет образовываться на поверхности емкостей со льдом. Также избегайте их случайного попадания под педали – это может быть опасным.

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Бутылки со льдом — помощь при жаре

Бутылки со льдом – своеобразные аккумуляторы холода

Наконец, подумайте о том, как помочь своему телу наладить теплорегуляцию и эффективно охлаждаться. В особо жаркие дни отдавайте предпочтение одежде из натуральных материалов – они гораздо лучше "дышат", чем синтетические аналоги. По возможности надевайте легкую и открытую обувь. Корме другого смочите водой открытые участки кожи и голову – это поможет избежать теплового удара.

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