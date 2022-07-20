Як швидко охолодити авто у спеку: прості поради для водіїв

Звичайні пляшки з льодом допоможуть водіям у спекотні дні

У потужну літню спеку, здавалось би, врятуватися від перегріву здатен лише кондиціонер, проте існують і інші методи, завдяки яким можна спокійно обійтися без охолоджувача, врятувавши себе від високих температур у салоні.

Як пише Auto Oboz, подбати про температуру у салоні можна ще до того, як ви залишите авто на парковці.

Якщо ваше авто тривалий час перебуватиме під прямими сонячними променями, попіклуйтеся про те, аби захистити машину від їх впливу. Найефективнішим у цьому випадку буде поставити авто під навіс, в гараж або на підземну парковку. Та якщо такої можливості немає, скористайтеся спеціальним сонцезахисним екраном, який буде відбивати тепло. Також, якщо машина знаходиться в безпеці, можна залишити вікна відкритими.

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Ефективність тіні у спеку

Коли сідаєте в салон розпеченого авто, подбайте про те, щоб позбутися від якомога більшої кількості гарячого повітря. Експерти кажуть, що найбільш ефективним способом буде відкрити вікно з пасажирської сторони, при цьому енергійно відкривати і закривати двері водія. Таким чином максимальний обсяг перегрітого повітря вийде на вулицю.

Екран для відбивання тепла

У русі також важливо зберігати температуру вашого тіла в прийнятному діапазоні – зайві градуси впливають на загальний стан організму, що може позначитися на безпеці подорожі.

Для охолодження салону автомобіля можна використовувати намочену тканину (або звичайні вологі серветки), поміщену на вентиляційні отвори. Увімкніть вентилятор, і з тканини почне випаровуватися волога, що трохи знизить температуру в машині.

Проблема непрацюючого кондиціонера

Ще один рекомендований спосіб – запастися льодом в пляшках або пакетах. Його можна просто розмістити в салоні, або спробувати прикріпити на решітках повітропроводів. Тільки остерігайтеся небажаного конденсату, який буде утворюватися на поверхні місткостей з льодом. Також уникайте випадкового їх потрапляння під педалі – це може бути небезпечним.

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Пляшки з льодом — допомога при спеці

Пляшки з льодом – своєрідні акумулятори холоду

Нарешті, задумайтеся про те, як допомогти своєму тілу налагодити теплорегуляцію і ефективно охолоджуватися. В особливо спекотні дні віддавайте перевагу одягу з натуральних матеріалів – вони набагато краще "дихають", ніж синтетичні аналоги. По можливості надягайте легке та відкрите взуття. Кормі іншого, змочіть водою відкриті ділянки шкіри і голову – це допоможе уникнути теплового удару.

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