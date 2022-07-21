Пекельна спека: що в автомобілі може зламатися першим через перегрівання

Високі літні температури лише збільшують можливість виникнення проблем із машиною

Хороший досвідчений водій повинен розуміти, що літня спека не надто підходить його автомобілю. Однак якщо знати, як швидко охолодити авто, не нашкодивши йому, можна врятувати себе від додаткових витрат на ремонт. При цьому все одно варто регулярно перевіряти кілька найважливіших елементів внутрішньої "начинки" машини, тому що вони дуже схильні до впливу спеки.

Про те, до чого варто придивитися уважніше, повідомляє "Телеграф", посилаючись на Avto-blog. Усього найбільш чутливих до літніх температур важливих "запчастин" вісім.

Мотор. Якщо мотор перегрівається, можливо, є проблеми в системі його охолодження. Перевірте, чи все гаразд і за потреби зверніться до майстра.

Якщо мотор перегрівається, можливо, є проблеми в системі його охолодження. Перевірте, чи все гаразд і за потреби зверніться до майстра. Електровентилятор для обдування радіатора. Якщо у вашій машині не відчувається підвищення температури під час руху, але в тій же пробці це стає проблемою, ймовірно, проблема саме у вентиляторі.

Якщо у вашій машині не відчувається підвищення температури під час руху, але в тій же пробці це стає проблемою, ймовірно, проблема саме у вентиляторі. Термостат. Цей елемент "нутрощів" авто часом може клинити в закритому положенні. Якщо це станеться, то вже за чверть години авто почне перегріватися. А якщо ще й впливатимуть сонячні промені, то водію та пасажиру явно не позаздриш.

Цей елемент "нутрощів" авто часом може клинити в закритому положенні. Якщо це станеться, то вже за чверть години авто почне перегріватися. А якщо ще й впливатимуть сонячні промені, то водію та пасажиру явно не позаздриш. Патрубок. Він цілком здатний через перегрівання луснути. Слідкуйте за рівнем охолоджуючої рідини, щоб він не опускався нижче за норму.

Він цілком здатний через перегрівання луснути. Слідкуйте за рівнем охолоджуючої рідини, щоб він не опускався нижче за норму. Радіатор. Прочищайте радіатор від трупиків мошкари, пуху та інших "брудних" деталей частіше. Інакше його перегрів вам гарантовано.

Прочищайте радіатор від трупиків мошкари, пуху та інших "брудних" деталей частіше. Інакше його перегрів вам гарантовано. Водяний насос. Зверніть увагу на те, з чого виготовлено крильчатку "помпи". Якщо вона пластикова, але працює на сталевому валі, незабаром може зноситися. Через це крильчатка має властивість відокремлюватися, що заважає далі охолоджувати систему.

Зверніть увагу на те, з чого виготовлено крильчатку "помпи". Якщо вона пластикова, але працює на сталевому валі, незабаром може зноситися. Через це крильчатка має властивість відокремлюватися, що заважає далі охолоджувати систему. Двигун . Нерідко пробій прокладки на головці блоку циліндрів або тріщина на головці можуть проявлятися як перегрівання автомобіля (або як його наслідок).

. Нерідко пробій прокладки на головці блоку циліндрів або тріщина на головці можуть проявлятися як перегрівання автомобіля (або як його наслідок). Гальма. Майте на увазі, що гальма мають властивість "підгоряти" — особливо якщо ви часто і активно їх використовуєте. Зрозуміло, під впливом високих температур їх "зношування" відбувається ще швидше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які предмети краще не залишати у салоні автомобіля під час високих літніх температур.